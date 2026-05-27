Se negó a declarar un empresario aeronáutico acusado de lavar dinero en la causa por corrupción en ANDIS

Sergio Mastropietro quedó imputado por presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas a compras irregulares de medicamentos e insumos médicos en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Hoy 16:01

El empresario de aviación Sergio Mastropietro se negó a declarar ante la Justicia en el marco de la causa que investiga un presunto esquema de corrupción y lavado de dinero relacionado con compras de medicamentos e insumos médicos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

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Mastropietro fue citado durante la segunda ronda de indagatorias y quedó formalmente imputado por supuestas maniobras de lavado de activos y manejo de dinero no declarado, en una investigación que busca determinar el funcionamiento de una presunta asociación ilícita.

Según el expediente impulsado por el fiscal Franco Picardi, parte de los fondos obtenidos de manera irregular mediante contrataciones en ANDIS habrían sido desviados hacia empresas ajenas al rubro médico, entre ellas Baires Fly S.A., firma vinculada al empresario y dedicada a vuelos privados.

En ese sentido, la fiscalía sostuvo que Miguel Ángel Calvete —uno de los principales imputados— realizaba transferencias reiteradas a cuentas relacionadas con Mastropietro y con la empresa aeronáutica.

El nombre del empresario ya había tomado notoriedad en noviembre del año pasado, cuando protagonizó un episodio en Aeroparque que despertó sospechas en la investigación. La Justicia aguardaba su arribo desde Estados Unidos para secuestrar su teléfono celular, pero logró evitar los controles migratorios tras arribar al país.

De acuerdo con la pesquisa, el vuelo en el que viajaba realizó una escala previa en Tucumán antes de llegar a Buenos Aires. En ese contexto, Mastropietro abandonó momentáneamente el aeropuerto y luego regresó argumentando que había olvidado su teléfono celular dentro de la terminal. Posteriormente aseguró que el aparato había desaparecido.

En el avance de la causa, sus domicilios fueron allanados por orden judicial en procedimientos impulsados por el fiscal Picardi y autorizados inicialmente por el juez Sebastián Casanello.

La investigación también expone presuntos vínculos entre Mastropietro y el exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo. Según consta en el expediente, el empresario habría visitado en dos oportunidades al exfuncionario en su vivienda ubicada en el barrio privado Campos de Alto Grande, durante marzo y mayo de 2025.

Los investigadores sostienen que en esos encuentros también participaron Miguel Calvete y Guadalupe Muñoz, ambos imputados en la causa.

Además, se detectó que en agosto de 2025 Mastropietro habría enviado a Calvete datos bancarios de una cuenta perteneciente a Baires Fly S.A. A cambio de millonarias transferencias, la empresa emitía facturas por supuestas “compras de kilómetros nacionales para ser utilizados en aeronaves”, maniobra que para la fiscalía habría servido para justificar y blanquear fondos.

Otro de los imputados que optó por no declarar fue Patricio Oscar Acosta, gerente de la firma Bymax Medical y pareja de la exfuncionaria de ANDIS Lorena Di Giorno, también procesada en el expediente.

Di Giorno aparece señalada como colaboradora de Calvete y vinculada a facturaciones con importantes sobreprecios en productos médicos. Auditorías realizadas por el Ministerio de Salud detectaron diferencias que iban desde el 1000% hasta más del 4000% en artículos como prótesis, sillas de ruedas y andadores.

Entre las empresas investigadas figuran Farma Salud, Artrobone, Bymax Medical, Cirugía y Ortopedia Innova, Expo Trauma y Ortopedia Bernat.

La causa se encuentra actualmente bajo la órbita del juez Ariel Lijo, quien deberá resolver en los próximos días la situación procesal de los imputados de esta nueva etapa de indagatorias.

En paralelo, la investigación continúa profundizando sobre el rol de la droguería Suizo Argentina y de la familia Kovalivker, mencionados desde el inicio del expediente. Tanto la firma como distintos domicilios vinculados a sus propietarios fueron allanados en el marco de la causa.

Uno de los procedimientos más resonantes ocurrió el año pasado, cuando la Policía interceptó al empresario Emmanuel Kovalivker saliendo de Nordelta con USD 266.000 y siete millones de pesos en efectivo dentro de su vehículo.