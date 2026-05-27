Dictaron la conciliación obligatoria y se levantó el paro aceitero por tiempo indeterminado

El Gobierno nacional dictó este miércoles la conciliación obligatoria en el conflicto salarial que mantienen el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) y la Federación Aceitera y Desmotadora (FTCIODyARA) con las cámaras empresarias del sector, lo que dejó sin efecto el paro por tiempo indeterminado anunciado horas antes por los gremios.

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La medida fue dispuesta por la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, bajo el marco de la Ley 14.786 y tendrá una vigencia de 15 días a partir de las 15 de este miércoles 27 de mayo.

De esta manera, las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio de las medidas de fuerza. Esto implica que los sindicatos deberán retomar las actividades de manera habitual, mientras que las empresas no podrán aplicar sanciones ni represalias contra los trabajadores.

Además, la cartera laboral convocó a una audiencia virtual para el próximo viernes 29 de mayo a las 11, con el objetivo de intentar destrabar la negociación paritaria.

El conflicto escaló luego de que SOEA calificara como “vergonzosa” la propuesta empresarial de otorgar un 0% de aumento para mayo y aplicar recién desde junio actualizaciones atadas a la inflación.

Desde el gremio señalaron que la oferta fue considerada insuficiente y denunciaron falta de voluntad de negociación por parte de las patronales.

“Ante esta provocadora oferta, se aprobó por unanimidad iniciar una medida de fuerza hasta que las empresas se sienten a negociar un aumento acorde a las necesidades y al esfuerzo diario de cada trabajador aceitero”, expresaron desde la organización sindical.

Los representantes gremiales argumentaron además que las empresas del sector se vieron beneficiadas por la reducción de retenciones y aseguraron que obtuvieron ganancias adicionales por unos 3.740 millones de dólares.

En ese marco, afirmaron que los salarios representan apenas el 3,3% de las exportaciones de la actividad y sostuvieron que, según datos del INDEC, un salario adecuado para el sector debería ubicarse en torno a los 2,8 millones de pesos.

Por su parte, desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro Exportador de Cereales rechazaron el reclamo sindical y sostuvieron que el conflicto dejó de ser salarial para transformarse en una disputa política.

Las entidades empresarias remarcaron que el salario inicial del sector ronda actualmente los 2,34 millones de pesos, muy por encima del promedio del empleo privado registrado, y aseguraron que algunas categorías alcanzan remuneraciones cercanas a los 4,9 millones de pesos mensuales.

Además, indicaron que desde noviembre de 2023 los salarios aceiteros aumentaron un 361%, por encima de la inflación acumulada y de la evolución del dólar y del precio de la soja.

Las cámaras empresarias también alertaron sobre el impacto económico de una paralización de la actividad y señalaron que cada día de paro implica pérdidas salariales para los trabajadores, menor movimiento de camiones, caída de exportaciones y menor ingreso de divisas.

“La Argentina necesita trabajo formal, producción y exportaciones. Paralizar una actividad estratégica no fortalece al país: lo debilita”, expresaron desde CIARA-CEC.

El conflicto se produce semanas después de otras medidas de fuerza que afectaron terminales portuarias de Bahía Blanca y Necochea, en medio de reclamos vinculados a tarifas de transporte y costos operativos durante la cosecha gruesa.