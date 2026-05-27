Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 MAY 2026 | 21º
X
Locales

Más de 130 estudiantes del interior santiagueño visitaron Casa de Gobierno

Alumnos de los departamentos San Martín, Avellaneda y Figueroa participaron del programa “Conociendo mi provincia” y fueron recibidos por el ministro Bernardo Herrera en el Salón de Acuerdos.

Hoy 17:43
"Conociendo mi provincia"

En el marco del programa “Conociendo mi provincia”, el ministro de Gobierno, Seguridad y Culto, Bernardo Herrera, recibió este miércoles en Casa de Gobierno a estudiantes del último año del secundario provenientes de distintos puntos del interior santiagueño.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actividad se desarrolló en el Salón de Acuerdos, donde participaron más de 130 alumnos acompañados por docentes de instituciones educativas de los departamentos San Martín, Avellaneda y Figueroa.

Entre las delegaciones presentes estuvieron estudiantes del Colegio José de San Martín de la ciudad de Colonia Dora, del departamento Avellaneda; del Agrupamiento N° 86.112 de la localidad de Kilómetro Cero, departamento Figueroa; además del secundario de Brea Pozo y del Agrupamiento N° 86.135 de Villa Nueva, ambos pertenecientes al departamento San Martín.

Durante el encuentro, docentes y alumnos destacaron la importancia de este programa impulsado por el Gobierno provincial, que permite a miles de jóvenes conocer distintos lugares emblemáticos de la provincia y ampliar sus conocimientos mediante recorridos por la ciudad Capital, Las Termas de Río Hondo y Villa La Punta.

En ese contexto, Bernardo Herrera transmitió a los estudiantes los saludos del gobernador Gerardo Zamora y reafirmó el compromiso del Gobierno provincial con la educación y el acompañamiento a los jóvenes santiagueños.

“Desde el Gobierno provincial trabajamos de manera conjunta para fortalecer las escuelas, acompañar a las familias y garantizar la seguridad en toda la provincia”, expresó el funcionario durante la recepción.

TEMAS Gobierno de Santiago del Estero Casa de Gobierno

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Tres estudiantes fueron suspendidos tras encontrarles envoltorios con droga
  2. 2. Investigan en Brasil posibles vínculos con una red de trata tras la detención de un arquitecto santiagueño
  3. 3. Procesan a seis personas por narcotráfico y secuestran casi 15 kilos de cocaína
  4. 4. Hallaron restos óseos junto al río y podrían ser de un hombre desaparecido desde marzo
  5. 5. Vecinos atraparon a un ladrón que ingresó a la casa de una jubilada mientras dormía
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT