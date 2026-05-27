Más de 130 estudiantes del interior santiagueño visitaron Casa de Gobierno

Alumnos de los departamentos San Martín, Avellaneda y Figueroa participaron del programa “Conociendo mi provincia” y fueron recibidos por el ministro Bernardo Herrera en el Salón de Acuerdos.

Hoy 17:43

En el marco del programa “Conociendo mi provincia”, el ministro de Gobierno, Seguridad y Culto, Bernardo Herrera, recibió este miércoles en Casa de Gobierno a estudiantes del último año del secundario provenientes de distintos puntos del interior santiagueño.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actividad se desarrolló en el Salón de Acuerdos, donde participaron más de 130 alumnos acompañados por docentes de instituciones educativas de los departamentos San Martín, Avellaneda y Figueroa.

Entre las delegaciones presentes estuvieron estudiantes del Colegio José de San Martín de la ciudad de Colonia Dora, del departamento Avellaneda; del Agrupamiento N° 86.112 de la localidad de Kilómetro Cero, departamento Figueroa; además del secundario de Brea Pozo y del Agrupamiento N° 86.135 de Villa Nueva, ambos pertenecientes al departamento San Martín.

Durante el encuentro, docentes y alumnos destacaron la importancia de este programa impulsado por el Gobierno provincial, que permite a miles de jóvenes conocer distintos lugares emblemáticos de la provincia y ampliar sus conocimientos mediante recorridos por la ciudad Capital, Las Termas de Río Hondo y Villa La Punta.

En ese contexto, Bernardo Herrera transmitió a los estudiantes los saludos del gobernador Gerardo Zamora y reafirmó el compromiso del Gobierno provincial con la educación y el acompañamiento a los jóvenes santiagueños.

“Desde el Gobierno provincial trabajamos de manera conjunta para fortalecer las escuelas, acompañar a las familias y garantizar la seguridad en toda la provincia”, expresó el funcionario durante la recepción.