México: detuvieron al sobrino de “El Chapo” Guzmán, acusado de traficar fentanilo

Isaí Martínez Zepeda, alias “El Chinacate”, fue capturado en Sonora durante un operativo federal. Está señalado como uno de los operadores logísticos de Los Chapitos y enfrenta un pedido de extradición.

Hoy 18:47

El Gobierno de México confirmó este miércoles la detención de Isaí Martínez Zepeda, alias “El Chinacate”, sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán y presunto integrante clave del Cartel de Sinaloa.

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La captura se produjo en la ciudad de Nogales, en el estado de Sonora, durante un operativo conjunto de fuerzas federales mexicanas que incluyó tareas de inteligencia, vigilancia aérea y seguimiento territorial.

Según informó el Gabinete de Seguridad de México, el detenido formaba parte de la facción conocida como Los Chapitos, vinculada a los hijos de “El Chapo”, y cumplía funciones estratégicas dentro de la estructura criminal.

Las autoridades lo identifican como uno de los operadores logísticos encargados de la producción y distribución de drogas sintéticas hacia Estados Unidos y Costa Rica, especialmente fentanilo.

Además, sobre Martínez Zepeda pesa una orden de extradición por delitos relacionados con delincuencia organizada y narcotráfico. Aunque el Gobierno mexicano no confirmó qué país solicitó formalmente la medida, se presume que sería Estados Unidos, donde “El Chapo” cumple una condena de cadena perpetua.

De acuerdo con la investigación, “El Chinacate” está acusado de coordinar el envío de unas 10 mil píldoras de fentanilo hacia territorio estadounidense.

El operativo se desarrolló en una vivienda de Nogales, donde el sospechoso fue sorprendido junto a otro hombre identificado como Enoc “N”, alias “El Vocho”, señalado como integrante de su círculo de seguridad y escolta.

En el procedimiento participaron efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina.

La detención se suma a una serie de capturas de alto perfil vinculadas al Cartel de Sinaloa, en un contexto de fuerte presión de Estados Unidos sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum para profundizar las acciones contra el narcotráfico y el tráfico de fentanilo.

Mientras tanto, organizaciones civiles mexicanas continúan advirtiendo sobre el incremento de la violencia en distintas regiones del país y reclaman mayores resultados en materia de seguridad.