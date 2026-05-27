En vivo: Rosario Central busca asegurar el primer puesto ante Independiente del Valle en Ecuador

El Canalla visita este miércoles al conjunto ecuatoriano por la última fecha del Grupo H de la Copa Libertadores. Los de Jorge Almirón necesitan al menos un empate para terminar líderes y definir como locales en octavos de final.
Independiente del Valle y Rosario Central se enfrentarán este miércoles desde las 19 en el estadio Banco Guayaquil, por la sexta y última fecha del Grupo H de la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Jorge Almirón llega como líder e invicto en la zona y sabe que con un empate asegurará el primer puesto y la localía en los octavos de final.
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