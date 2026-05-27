Adorni se reunió con Sturzenegger para avanzar con nuevos ajustes en el Estado y otro paquete de desregulaciones

Tras las reuniones de Gabinete del lunes 25 y la paz firmada en la mesa política el martes, el Gobierno con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a la cabeza, se concentra en reactivar medidas de ajuste en el Estado y un nuevo paquete de desregulaciones.

En ese marco, Adorni encabezó este miércoles una reunión de trabajo con el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, como parte de lo que la jefatura de Gabinete denominó la "agenda de planificación 2026/2027" que se desarrolla junto a las distintas carteras ministeriales.

Según se informó en un comunicado en redes sociales, durante el encuentro "se avanzó sobre los procesos de achique de la estructura y dotación del Estado, la racionalización de organismos públicos y las iniciativas destinadas a fortalecer la profesionalización del empleo público" .

Además, se analizaron los "próximos proyectos de ley vinculados a las desregulaciones necesarias para seguir consolidando un Estado más eficiente, moderno y orientado a simplificarle la vida a los argentinos", señaló Adorni en un mensaje difundido a través de la cuenta oficial de la jefatura de Gabinete en X.

De esta manera, Adorni retomó las reuniones diarias con ministros de las distintas carteras para coordinar el ajuste tanto en la planta de personal del Estado, como de la eliminación y fusión de organismos públicos, un plan diseñado por Sturzenegger para achicar alrededor del 20 % la planta de personal.

Según había anunciado el propio Adorni en una de sus últimas conferencias de prensa, le pidió a los ocho ministros que le presenten un plan de ajuste que contemple una baja de alrededor del 20% de la planta de empleados permanentes y contratados.

Se estima que el anuncio tendría lugar en los próximos días. A fin de mayo vencen cientos de contratos de empleados estatales que no serían renovados.

Las medidas que analiza el Gobierno, van en línea con el plan de sostener el equilibrio fiscal que pidió el presidente Javier Milei a sus ministros, ante la caída de la recaudación este año y la necesidad de cumplir con las metas del acuerdo firmado con el FMI.

Hace dos semanas, por decreto, Milei cambió el Presupuesto 2026 y recortó poco más de 2,5 billones de pesos de diferentes partidas de salud y educación, entre otras áreas.

En ese momento, trascendió la orden a los ministerios de reducir el 2% de los gastos corrientes, por lo que en ese tiempo los diferentes sectores debieron organizar cómo ajustarse.

Pero las reuniones de Adorni con el resto de los ministros y los anuncios, habían quedado paralizados en medio del escándalo público por su crecimiento patrimonial y la investigación judicial que involucraa al jefe de Gabinete.

Según confirmaron fuentes de la Casa Rosada, Adorni se prepara para presentar su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción y la Justicia, la próxima semana.