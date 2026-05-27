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En vivo: tras el golpe en la final, River busca cerrar la clasificación en la Sudamericana ante Blooming

El Millonario recibe al conjunto boliviano este miércoles por la última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. Los de Eduardo Coudet necesitan al menos un empate para avanzar directamente a octavos de final.

Hoy 22:23

River Plate recibirá este miércoles a Blooming en el estadio Estadio Monumental, desde las 21.30, por la sexta y última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. El conjunto dirigido por Eduardo Coudet intentará dejar atrás el duro golpe que significó la derrota frente a Belgrano en la final del Torneo Apertura y sellar su boleto a los octavos de final.

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