Inauguraron en la Legislatura la Muestra Federal de Fotografía y Artes Visuales “Acá estamos”

La exposición reúne trabajos vinculados a la memoria, los derechos y las redes comunitarias. Permanecerá abierta al público hasta el 29 de mayo en la Legislatura provincial.

Hoy 20:33

Este miércoles quedó inaugurada en la Legislatura de Santiago del Estero la Muestra Federal de Fotografía y Artes Visuales, organizada en el marco del encuentro “Acá estamos”.

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La exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo 29 de mayo y es impulsada de manera conjunta por la Red Federal de Periodistas y Comunicadoras Feministas, el Instituto de la Memoria, la organización Bordando Luchas Santiago del Estero y el colectivo Los Bi-suales.

La apertura contó con la participación de autoridades legislativas, referentes de organizaciones sociales, comunicadoras y representantes institucionales.

En representación del vicegobernador Carlos Silva Neder, estuvo presente la presidenta provisional de la Cámara, Norma Abdala de Matarazzo, quien destacó la importancia de abrir los espacios públicos a propuestas culturales y sociales.

“Es fundamental abrir las puertas de los espacios públicos a este tipo de iniciativas y fortalecer el vínculo entre la Legislatura y la comunidad”, expresó durante el acto inaugural.

Por parte de la organización participaron Gabriela Yauza, Ana Patricia López y Ángela Díaz, quienes agradecieron a las autoridades legislativas por permitir que la muestra se realice en la denominada “Casa del Pueblo”.

La ceremonia también contó con la presencia de la diputada provincial Aida Luz Soria, el secretario Legislativo Luis Herrera y las concejalas capitalinas Florencia Gómez y Gabriela Ortiz, entre otros funcionarios e invitados especiales.

Durante la jornada se entregaron reconocimientos institucionales y declaraciones de interés emitidas tanto por la Cámara de Diputados provincial como por el Concejo Deliberante de la Capital.

Posteriormente, en el Salón de Usos Múltiples de la Cámara, se desarrolló el conversatorio “Memoria, Cuidados y Redes”, un espacio de intercambio y reflexión sobre derechos, construcción colectiva y memoria social.