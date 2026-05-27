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SANTIAGO DEL ESTERO | 27 MAY 2026 | 18º
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En vivo: Platense se juega la clasificación ante Corinthians en Brasil

El Calamar visita este miércoles al Timao por la última fecha del Grupo E de la Copa Libertadores. Los de Vicente López dependen de sí mismos para avanzar a los octavos de final.

Hoy 22:00

Corinthians y Platense se enfrentarán este miércoles desde las 21:30 en el estadio Neo Química Arena, por la sexta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores. El conjunto argentino llega al cierre de la fase de grupos con la ilusión intacta y dependiendo de sí mismo para conseguir una histórica clasificación a los octavos de final.

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