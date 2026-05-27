En vivo: Central Argentino y Sarmiento animan una nueva edición del clásico bandeño

El Albo y el Profe se enfrentarán este miércoles en el estadio Osvaldo Juárez por la sexta fecha de la Liga Santiagueña de Fútbol. El partido se jugará solo con público local.

Hoy 22:22

Central Argentino y Sarmiento volverán a verse las caras este miércoles desde las 22 en el Estadio Osvaldo Juárez, en una nueva edición del clásico bandeño correspondiente a la sexta fecha de la Liga Santiagueña de Fútbol.

El encuentro se disputará únicamente con público local y promete ser uno de los grandes atractivos de la jornada, ya que ambos equipos llegan peleando en los primeros puestos de la Zona Banda.

Central Argentino arriba al clásico como líder del grupo con 10 puntos, producto de tres victorias y un empate. El conjunto Albo viene de golear 3-0 a Banfield de La Banda. El equipo buscará sostener su buen momento y defender la cima de la tabla en un partido siempre especial para la ciudad de La Banda.

Por el lado de Sarmiento de La Banda, el presente llega con algunas dudas tras la dura derrota sufrida en el encuentro pendiente de la segunda fecha. El Profe cayó 3-0 como local y llega golpeado al clásico, aunque se mantiene como escolta de Central Argentino y de Agua y Energía.

Sarmiento suma 8 unidades, con una campaña de dos triunfos, dos empates y una derrota, y buscará recuperarse nada menos que en el duelo más importante de la ciudad.

Además, la jornada comenzará antes con el encuentro de Reserva, que se disputará desde las 20 también en el Estadio Osvaldo Juárez.