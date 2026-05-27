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SANTIAGO DEL ESTERO | 27 MAY 2026 | 18º
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En vivo: con la clasificación asegurada, Independiente Rivadavia visita a Bolívar por la Libertadores

La Lepra mendocina ya está en octavos de final como líder del Grupo C y cerrará la fase de grupos este miércoles en Bolivia ante un rival que se juega todo.

Hoy 22:12

Bolívar e Independiente Rivadavia se enfrentarán este miércoles desde las 21:30 en el estadio Estadio Ramón Aguilera Costas, por la sexta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. Mientras el conjunto boliviano necesita ganar para asegurar su clasificación a octavos de final, la Lepra mendocina afrontará el encuentro con la tranquilidad de ya haberse asegurado el primer puesto de la zona.

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