El riesgo país cayó por debajo de los 500 puntos y las acciones argentinas subieron hasta 10% en Wall Street

El indicador elaborado por JP Morgan cayó a 498 puntos básicos en medio de la llegada de fondos del FMI y una jornada positiva para los mercados. Las acciones argentinas en Wall Street treparon hasta 10% y los bonos también operaron en alza.

Hoy 21:30

El riesgo país operaba nuevamente a la baja este miércoles y se ubicaba en los 498 puntos básicos. En tanto, las acciones argentinas que operan en Wall Street anotaban mejoras de hasta 10%. En ese marco, los bonos en el exterior registraban aumentos cercanos de 1%.

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El indicador que elabora el JP Morgan bajaba 10 unidades en medio de la licitación clave que lleva adelante el Tesoro y luego de la llegada del tercer desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$1000 millones.

Este miércoles, la Secretaría de Finanzas ofrece dos bonos en dólares, a poco menos de un mes del vencimiento con los acreedores privados. Además, buscará renovar vencimientos por $11 billones y colocar hasta US$555 millones en títulos en moneda extranjera.

“La mirada estará hoy sobre la licitación de deuda en pesos, con una situación de liquidez holgada en moneda doméstica que lleva a pensar que no habría grandes sobresaltos para poder renovar exitosamente los pagos", sostuvo Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

En lo que va de mayo, la baja acumulada del riesgo país es de 69 puntos. El mínimo reciente del indicador fue el 28 de enero de este año, cuando llegó a los 481 puntos.

Este miércoles, el dólar oficial se vendía a $1430 en el Banco Nación, sin cambios con respecto al martes. Mientras, el dólar blue cotizaba a $1440. Los financieros, en tanto, operaban con caídas de hasta 0,6%. El dólar MEP se negociaba en $1427,61 y el contado con liquidación a $1480.

En tanto, las acciones argentinas que cotizan en Nueva York anotaban alzas de hasta 10% y los papeles bancarios lideraban las mejoras: Banco Supervielle trepaba 10,6% y Banco Macro, 8,8%. El podio se completaba con Telecom, que subía 7,6%.

A nivel local, el índice S&P Merval, de la bolsa porteña, aumentaba 4,2% en pesos y 4,8% en dólares, medido al contado con liquidación.