Estados Unidos bombardeó posiciones iraníes tras detectar amenazas en el estrecho de Ormuz

Las fuerzas estadounidenses derribaron drones iraníes y atacaron instalaciones militares cercanas al Golfo Pérsico. Washington aseguró que las operaciones fueron “defensivas”.

Hoy 22:05

Estados Unidos realizó nuevos ataques contra posiciones militares de Irán cerca del estrecho de Ormuz luego de detectar amenazas contra buques comerciales y fuerzas navales desplegadas en la región, según informaron funcionarios estadounidenses citados por distintos medios internacionales.

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Las operaciones incluyeron bombardeos sobre instalaciones militares iraníes y la interceptación de varios drones lanzados desde territorio iraní hacia embarcaciones que navegaban en la zona del Golfo Pérsico.

De acuerdo con las versiones difundidas por autoridades norteamericanas, los ataques estuvieron dirigidos contra un sitio militar que representaba un riesgo para las operaciones marítimas y para la navegación internacional en uno de los corredores comerciales más importantes del mundo.

Además, fuentes estadounidenses señalaron que fueron derribados múltiples drones iraníes antes de que alcanzaran sus objetivos. Según trascendió, algunos de esos dispositivos habrían sido dirigidos contra un buque de la Marina estadounidense y una embarcación comercial.

Tras neutralizar los drones, las fuerzas norteamericanas lanzaron un nuevo ataque contra una unidad iraní de lanzamiento para evitar futuras operaciones, indicaron funcionarios citados por medios estadounidenses.

Mientras tanto, medios estatales iraníes reportaron explosiones en las inmediaciones de Bandar Abbas, el principal puerto iraní sobre el Golfo Pérsico. El régimen informó que activó los sistemas de defensa aérea y comenzó una investigación para determinar el origen de las detonaciones.

Desde la Casa Blanca calificaron las operaciones como “defensivas” y sostuvieron que el frágil alto el fuego entre Washington y Teherán continúa vigente pese al nuevo intercambio militar.

Las tensiones en la región se producen en medio de negociaciones entre ambos países para intentar alcanzar un acuerdo definitivo tras meses de conflicto. Uno de los principales puntos en discusión es la seguridad y reapertura total del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo y gas.

En paralelo, el presidente Donald Trump volvió a endurecer su discurso contra el régimen iraní y aseguró que Irán “nunca obtendrá” un arma nuclear, mientras continúan las discusiones sobre el futuro del programa nuclear iraní y el posible levantamiento parcial de sanciones económicas.