Mauro Icardi habría explotado tras las fotos de Wanda con su familia

Mientras disfruta de un viaje junto a la China Suárez en Japón, el futbolista habría quedado molesto por las imágenes de Wanda compartiendo tiempo con sus familiares durante el fin de semana patrio.

Hoy 20:40

La reciente visita de Wanda Nara a la familia de Mauro Icardi en Rosario volvió a generar repercusión en redes sociales y despertó versiones sobre una supuesta reacción negativa del futbolista al enterarse del encuentro.

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Según contaron en el programa televisivo La Mañana con Moria, el delantero del Galatasaray no habría tomado de buena manera las imágenes de su exesposa compartiendo tiempo con su círculo familiar durante el fin de semana patrio.

El periodista Gustavo Méndez aseguró que desde el entorno de Icardi consideran que la situación fue “una farsa” y que incluso algunas personas cercanas al jugador llegaron a definir el encuentro como un “montaje”.

“Las cosas que ha dicho Wanda de la familia son tremendas”, expresó el panelista al aire, al referirse a los conflictos que existirían desde hace tiempo entre el futbolista y algunos integrantes de su entorno familiar.

Además, sostuvo que el delantero mantiene cierta distancia respecto a esas internas familiares y que ya no se sorprende por determinadas situaciones relacionadas con su entorno personal.

Durante el pasado 24 de mayo, Wanda Nara viajó a Rosario junto a sus hijas para compartir el Día Patrio con la familia de Icardi. Allí acompañó a Juan Icardi, padre del jugador, quien suele cocinar locro para vender en el barrio, y también se mostró cercana a Aldana, hermana del futbolista.

Las fotos y videos del encuentro rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y generaron todo tipo de comentarios entre los seguidores de la mediática pareja.

Mientras tanto, Mauro Icardi se encuentra disfrutando de unas vacaciones junto a China Suárez en Japón, luego de haberse consagrado campeón con el Galatasaray en el fútbol turco.

De acuerdo a las versiones difundidas en el programa, la pareja tenía previsto regresar próximamente a la Argentina para el reencuentro del futbolista con sus hijas, aunque antes realizarían una escala en Maldivas.