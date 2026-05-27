En vivo: sin Costas, Racing cierra una Sudamericana para el olvido ante Independiente Petrolero

La Academia recibirá este miércoles al conjunto boliviano en Avellaneda, ya sin chances de clasificación.

Hoy 20:37

Racing Club recibirá este miércoles desde las 19 a Independiente Petrolero en el Cilindro de Avellaneda, por la sexta fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana. El encuentro tendrá poco valor desde lo clasificatorio, ya que ambos equipos llegan eliminados, aunque será una noche cargada de emociones para una Academia golpeada por un semestre muy por debajo de las expectativas.

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