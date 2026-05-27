Detuvieron a una mujer que intentó ingresar pastillas ocultas durante una visita en una comisaría de La Banda

La sospechosa fue descubierta por personal policial cuando intentaba avanzar por un pasillo de la dependencia con un envoltorio escondido entre sus prendas.

Hoy 19:25

Una mujer fue aprehendida este martes en la ciudad de La Banda luego de ser descubierta intentando ingresar pastillas ocultas durante el horario de visitas a detenidos en la Comisaría Comunitaria N°14.

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El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 14 en la dependencia policial ubicada en la zona Este bandeña, mientras familiares de personas alojadas en el lugar realizaban visitas autorizadas.

Según informaron fuentes policiales, la mujer fue identificada como Suárez, de 37 años, quien había concurrido a la seccional para visitar al detenido Ernesto Suárez.

De acuerdo con el reporte oficial, en determinado momento la mujer ingresó al baño junto a un menor de edad y, al salir, los efectivos observaron que se encontraba nerviosa e intentaba desplazarse rápidamente por un pasillo lateral.

Ante la actitud sospechosa, el personal policial le solicitó que regresara y detectó que ocultaba un envoltorio debajo de una calza marrón, a la altura del muslo derecho.

Inmediatamente intervino personal femenino de la dependencia, encabezado por la oficial inspectora Natalia Russo, quien realizó el procedimiento correspondiente en presencia de una testigo.

Según trascendió, la mujer extrajo voluntariamente un envoltorio de nylon color verde agua que contenía 14 pastillas celestes, aparentemente de Alprazolam, un medicamento ansiolítico cuya tenencia sin autorización puede constituir un delito.

La situación fue informada a la fiscal de Narcomenudeo, Pilar Gallo, quien dispuso la inmediata aprehensión de Suárez, el secuestro de las pastillas y el inicio de las actuaciones judiciales correspondientes.

Del operativo participaron efectivos de la Comisaría Comunitaria N°14 y personal del Área Departamental N°5 de La Banda.