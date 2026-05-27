“Todavía estoy temblando”: Sofía Jujuy Jiménez sorprendió con su debut actoral y mostró el detrás de escena

La modelo y conductora compartió imágenes desde una grabación en la que participó como actriz y expresó su emoción por este nuevo desafío profesional. “Nunca voy a dejar de sorprenderlos”, aseguró en sus redes sociales.

Hoy 18:42

La reciente incursión de Sofía Jujuy Jiménez en el mundo de la actuación volvió a llamar la atención de sus seguidores y de la industria audiovisual. La modelo y comunicadora compartió desde sus redes sociales escenas del backstage de una filmación en la que participó, acompañadas por una voz en off con sus sensaciones inmediatas sobre el desafío que estaba viviendo.

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Contó que, aunque se trataba de una participación breve, el entusiasmo y los nervios estuvieron presentes durante todo el proceso. En su relato, subrayó lo especial que resultó para ella formar parte de un equipo de grabación en el que cada uno aportaba al clima general de trabajo: “Si se quedaron con ganas de la Sofi actriz, prepárense que yo siempre tengo un poquito más. Nunca voy a dejar de sorprenderlos. Es que encima me divierto mucho. A ver, es una participación, pero ojo, qué participación. Qué nervios. Creo que todavía estoy temblando. Estoy nerviosa. Es toda gente que está grabando también En el barro, ¿entienden? Me encantó”.

La experiencia fue presentada por la propia Sofía como una continuidad de su apuesta por probarse en territorios nuevos y asumir riesgos fuera de lo habitual. Recordó el recorrido que la llevó hasta ese momento, desde su primer casting viral hasta este nuevo paso en la actuación, reafirmando su decisión de no limitarse a un solo rol profesional: “Después de aquel casting que hice, que fue viral, que lo subí el año pasado, octubre 2025, hoy estar grabando con todo este equipo me parece una locura. Una participación, es una escena. Estoy chocha. Y ahora me voy a hacer el stream. Así que allá vamos”.

El entusiasmo de Sofía por los desafíos actorales y su disposición para aceptar proyectos nuevos reflejan su interés en ampliar su perfil profesional y aprovechar al máximo las oportunidades que surgen en el ambiente artístico.

En agosto de 2025, la influencer sorprendió a su audiencia compartiendo el video de su casting para la serie En el Barro, el spin-off de El Marginal, uno de los proyectos más comentados del momento. Aunque finalmente no fue seleccionada para integrar el elenco, la experiencia marcó un punto de inflexión en su carrera, tanto por la exposición que generó el video en redes sociales como por el proceso personal que implicó animarse a una instancia competitiva en un área distinta a la habitual.

La oportunidad de presentarse al casting surgió a través de su agencia, que confió en sus aptitudes y la animó a proponerse para el proyecto. Sofía rememoró cómo la noticia de la audición movilizó emociones diversas, entre ellas la ansiedad por tener que salir de su zona de confort y encarar un personaje distinto a los papeles donde suele sentirse segura.

El video se viralizó rápidamente y sumó comentarios de seguidores y colegas. Aunque la respuesta no fue siempre positiva, la modelo optó por celebrar el hecho de haberse animado a intentarlo y compartirlo públicamente. “No entienden los nervios que me generó grabar estas escenas. Párrafo aparte para la Pilus que me ayudó un montón a crear un personaje que claramente no estoy acostumbrada a hacer”, expresó en sus redes al referirse a su hermana, Pilar.

La repercusión alcanzada por el casting y el proceso de selección derivaron en una reflexión sobre la importancia de la perseverancia en el ambiente artístico y el valor de enfrentar nuevos retos, incluso cuando el resultado no es el esperado.