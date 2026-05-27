El dólar oficial subió y el blue cerró en $1.440, su valor más alto desde febrero

El tipo de cambio mayorista avanzó $1,50 hasta los $1.412,50, el nivel más alto desde el 27 de abril, pese a que el volumen negociado en el segmento contado alcanzó los u$s600 millones

Hoy 17:28

El dólar oficial anotó una leve suba este miércoles 27 de mayo y se mantuvo en su valor más alto en un mes, en una jornada marcada por fuerte demanda privada de divisas y elevado volumen operado en el mercado mayorista.

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El tipo de cambio mayorista avanzó $1,50 hasta los $1.412,50, el nivel más alto desde el 27 de abril, pese a que el volumen negociado en el segmento contado alcanzó los u$s600 millones. La suba se produjo en un contexto donde el mercado continúa monitoreando la acumulación de reservas del Banco Central, la evolución del “súper peso” y el impacto que empieza a tener la apreciación cambiaria sobre distintos sectores de la economía.

En mayo, el dólar oficial acumula un incremento de 1,6%, aunque todavía muestra una caída cercana al 3% en lo que va de 2026. El techo superior de la banda cambiaria fijado por el Banco Central quedó este martes en $1.751,66, dejando al tipo de cambio oficial todavía 24% por debajo de ese límite.

En paralelo, el dólar minorista operó a $1.430 en el Banco Nación, mientras que el blue se ubicó $1.440, su valor más alto desde febrero. Por su parte, entre los dólares financieros los movimientos son a la baja: el CCL baja 0,6% hasta los 1.479,47, mientras que el MEP cede 0,3%, cotizando en $1.428,46.

En el segmento de futuros, no se registra una tendencia clara, destacándose las bajas en los contratos de octubre, que retroceden 0,2% hasta los $1.495,50. Para diciembre, se negocia un dólar mayorista a $1.623.

El otro gran foco del mercado continúa siendo la dinámica de las reservas internacionales. Tras la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Argentina recibió un desembolso de u$s1.000 millones y las reservas brutas del BCRA alcanzaron los u$s47.908 millones, el nivel más alto desde octubre de 2019.

Con ese ingreso, las reservas crecieron u$s1.105 millones en la jornada y superaron incluso el máximo previo registrado durante la gestión de Javier Milei. Además del desembolso del FMI, el Banco Central continúa acelerando compras en el mercado cambiario.

El martes la autoridad monetaria sumó otros u$s112 millones y extendió a 94 ruedas consecutivas la racha positiva de adquisiciones. En mayo ya acumula compras por u$s1.947 millones y en lo que va de 2026 supera los u$s9.100 millones.