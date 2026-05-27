Dos detenidos por el robo armado a un estudiante en Tucumán

Dos individuos enfrentan prisión preventiva tras asaltar a un joven con armas en San Cayetano, Tucumán.

Hoy 17:11

El Ministerio Fiscal ha calificado el incidente como un robo agravado por el uso de armas de fuego, involucrando a dos coautores. El hecho ocurrió el 21 de mayo a las 06:45 hs, cuando un estudiante de 18 años esperaba el colectivo en la intersección de avenidas Pedro Miguel Aráoz e Irineo Leguizamo.

En ese momento, el joven fue interceptado por dos delincuentes, uno de los cuales es conocido como “Chucky” y tiene 32 años, mientras que su cómplice tiene 21 años. Mediante amenazas con armas de fuego, los delincuentes golpearon al estudiante en la cabeza y le sustrajeron un celular y un camperón.

La auxiliar de fiscal, Jorgelina Gil, solicitó la prisión preventiva por un plazo de 66 días debido a la gravedad del asalto, subrayando que uno de los imputados tenía una pulsera electrónica en el momento del hecho.

“Se trató de un hecho grave cometido en las primeras horas de la mañana y en contra de una persona de 18 años donde se valieron no sólo de la superioridad numérica sino también de la portación de armas de fuego”, declaró la investigadora sobre el asalto.

Además, la auxiliar del fiscal indicó que aún se debe realizar una rueda de reconocimiento de personas en el marco de la investigación. El juez actuante decidió otorgar la prisión preventiva, aunque reduciendo el plazo a 30 días.