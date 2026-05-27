Salud comenzó la aplicación del anticuerpo Nirsevimab para prevenir la bronquiolitis en bebés de riesgo

El Ministerio de Salud comenzó a aplicar el anticuerpo monoclonal nirsevimab en recién nacidos prematuros, bebés de bajo peso y niños con cardiopatías congénitas complejas.

Hoy 17:09

El Ministerio de Salud de Santiago del Estero realizó el lanzamiento de la aplicación del anticuerpo monoclonal nirsevimab en el Servicio de Neonatología del Hospital Regional “Dr. Ramón Carrillo”, en el marco de una estrategia destinada a prevenir la bronquiolitis y la neumonía en bebés, enfermedades respiratorias que genera mayor cantidad de internaciones y hospitalizaciones en la primera infancia.

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La estrategia está dirigida especialmente a bebés prematuros extremos, recién nacidos de muy bajo peso y niños con cardiopatías congénitas complejas, quienes presentan mayor riesgo de desarrollar cuadros respiratorios graves durante la temporada invernal.

El nirsevimab es un anticuerpo monoclonal que brinda protección inmediata frente al Virus Sincicial Respiratorio. A diferencia de las vacunas tradicionales, que estimulan al organismo para producir defensas, este medicamento aporta directamente anticuerpos ya preparados, permitiendo una protección rápida y sostenida con una única dosis.

Esta política sanitaria se complementa con la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio destinada a embarazadas entre las 32 y 36 semanas de gestación, estrategia que permite transferir defensas al bebé antes del nacimiento y fortalecer la prevención de bronquiolitis en los primeros meses de vida.

La actividad estuvo encabezada por la ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif, junto al secretario de Salud, Dr. Gustavo Sabalza; el director de Maternidad e Infancia, Dr. Pedro Carrizo; los directores del Hospital Regional, Dra. Mónica Salvatierra y Dr. Néstor Fushimi; la referente de Niñez, Norma Anzani; el jefe del Servicio de Neonatología, Dr. Giovanni Manzoni; y equipos de salud del área neonatal.

En esta primera jornada se aplicó el anticuerpo a 35 niños y niñas prematuros y a bebpes inscriptos en el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, para recibir esta nueva protección. La estrategia está destinada a pacientes sin cobertura social, priorizando a recién nacidos prematuros, de bajo peso o con cardiopatías congénitas complejas.

Durante el lanzamiento, la ministra Natividad Nassif destacó que la incorporación de esta estrategia representa un avance importante en las políticas de cuidado neonatal. “Estamos dando un paso más en la protección de los recién nacidos más vulnerables. Esta intervención permite llegar de manera oportuna a quienes más lo necesitan, fortaleciendo la prevención y el acompañamiento desde los primeros días de vida”, expresó.

Por su parte, el secretario de Salud, Gustavo Sabalza, señaló que esta estrategia se suma a las acciones que la provincia viene desarrollando en el marco de la campaña de invierno. “La prevención es una prioridad para el sistema de salud. Poder aplicar una dosis que brinda protección sostenida durante la etapa de mayor circulación viral significa una mejora concreta en la calidad del cuidado de nuestros niños y niñas”, afirmó.

El director de Maternidad e Infancia, Pedro Carrizo, explicó que el nirsevimab reemplaza al palivizumab, utilizado en campañas anteriores para la prevención de cuadros respiratorios graves por Virus Sincicial Respiratorio. “La diferencia es muy importante: antes se colocaba una dosis mensual durante toda la temporada de circulación viral. Eso implicaba recaptar a los pacientes todos los meses y garantizar el regreso de las familias desde Capital, Banda y el interior. Ahora, con nirsevimab, se aplica una sola dosis y se asegura una protección prolongada para toda la campaña de invierno”, detalló.

Carrizo indicó además que esta estrategia se encuentra integrada a otras acciones de prevención, como la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio en embarazadas, la campaña antigripal y la vacunación en población de riesgo. “Hoy, además de nirsevimab, se colocan vacunas antigripales y neumococo como parte de una estrategia de vacunación en nido, que busca proteger al recién nacido y a su entorno más cercano”, explicó.

La población objetivo incluye a pacientes atendidos en las neonatologías de la provincia, tanto del Hospital Regional como del CIS Banda, que hayan nacido con menos de 32 semanas de gestación y menos de 1500 gramos, así como a niños y niñas con cardiopatías congénitas complejas registrados en el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas y menores de un año de vida.

Desde el área de Maternidad e Infancia destacaron que las experiencias previas con anticuerpos monoclonales demostraron resultados favorables en la reducción de la morbimortalidad asociada al Virus Sincicial Respiratorio en esta población. “La epidemiología y las estadísticas respaldan esta estrategia. En los recién nacidos prematuros y de muy bajo peso, la protección frente al virus sincicial respiratorio es fundamental para prevenir cuadros graves”, remarcó Carrizo.