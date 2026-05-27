Horror en Aeroparque: un trabajador murió atrapado tras una fuga de gas en una sala técnica

La víctima tenía 33 años y realizaba tareas de mantenimiento junto a otro operario que logró sobrevivir. El accidente ocurrió en una sala del primer piso del Aeroparque Jorge Newbery.

Hoy 16:41

Un trágico accidente ocurrió este miércoles en el Aeroparque Jorge Newbery, donde un trabajador murió y otro resultó herido luego de quedar atrapados en medio de una fuga de gas mientras realizaban tareas de mantenimiento en una sala técnica del aeropuerto.

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El hecho se produjo en una zona restringida ubicada cerca del sector de preembarque nacional, en el primer piso de la terminal aérea. Allí, dos empleados de una empresa tercerizada trabajaban sobre un sistema de tubos de dióxido de carbono cuando se desencadenó el accidente.

Según trascendió, un tablero eléctrico cayó sobre una de las válvulas de seguridad y provocó una pérdida de gas dentro del cuarto técnico. Como consecuencia, ambos operarios quedaron atrapados en el lugar y comenzaron a sufrir los efectos de la falta de oxígeno.

Personal médico y equipos de emergencia acudieron rápidamente para asistir a las víctimas. Sin embargo, uno de los trabajadores murió en el lugar, mientras que el otro sufrió lesiones leves y logró sobrevivir.

La víctima fatal fue identificada como F. E. G., de 33 años, empleado de la empresa Maxiseguridad, firma contratada para realizar tareas de mantenimiento en las instalaciones del aeropuerto. Según se informó, trabajaba en ese sector desde 2019 y tenía experiencia en obras e instalaciones para edificios.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía interviniente, que ordenó preservar la zona, secuestrar elementos de interés para la causa y tomar declaración testimonial tanto al personal de Aeropuertos Argentina como a trabajadores de la empresa involucrada.

Fuentes vinculadas al caso explicaron que el dióxido de carbono no es tóxico por sí mismo, pero puede resultar extremadamente peligroso en espacios cerrados. Una fuga de este tipo desplaza el oxígeno del ambiente y puede provocar mareos, descompensaciones, pérdida de conocimiento e incluso la muerte por asfixia si las personas quedan atrapadas sin posibilidad de escapar.