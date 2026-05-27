El FMI pidió una reforma tributaria integral y propuso cambios en IVA, Ganancias y Monotributo

El organismo internacional planteó una serie de medidas para ampliar la recaudación y simplificar el sistema impositivo argentino.

Hoy 16:44

El Fondo Monetario Internacional presentó una serie de recomendaciones para avanzar en una reforma integral del sistema tributario argentino, con el objetivo de mejorar la recaudación, simplificar el esquema impositivo y fortalecer las cuentas públicas.

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Las propuestas fueron incluidas en el informe correspondiente a la revisión del “Artículo IV”, el mecanismo de supervisión económica que el organismo realiza sobre los países miembros y que fue publicado tras la segunda revisión del acuerdo con la Argentina.

En el documento, el FMI sostuvo que el Gobierno nacional deberá avanzar hacia una reforma fiscal de mediano plazo, basada en la ampliación de la base tributaria, la reducción de beneficios fiscales y la eliminación progresiva de impuestos considerados distorsivos.

Según las estimaciones del organismo, la reforma podría generar ingresos adicionales equivalentes al 3,3% del Producto Bruto Interno (PBI), de los cuales aproximadamente la mitad beneficiaría a las provincias.

Uno de los principales ejes planteados por el FMI apunta a reducir el denominado “gasto tributario”, que actualmente representa cerca del 3,5% del PBI y está vinculado principalmente al IVA, el Monotributo y diversos regímenes especiales.

En ese sentido, el organismo propuso unificar las alícuotas del IVA, reducir exenciones y limitar beneficios fiscales específicos, aunque sugirió implementar compensaciones para los sectores más vulnerables.

Otro de los puntos centrales del informe se relaciona con el impuesto a las Ganancias. El FMI advirtió que las modificaciones aplicadas en 2023 dejaron a menos del 1% de los trabajadores formales alcanzados por el tributo y recomendó reducir el piso salarial para ampliar la cantidad de contribuyentes.

De acuerdo con la propuesta, al menos el 20% de los trabajadores debería tributar Ganancias, mediante una simplificación de escalas y deducciones. Según el organismo, esta medida permitiría incrementar la recaudación en un 0,4% del PBI.

El documento también cuestionó el funcionamiento actual del Monotributo. Si bien reconoció que el régimen ayudó a formalizar pequeños contribuyentes, sostuvo que las diferencias con el sistema general generan distorsiones e incentivan la fragmentación de actividades.

Por ello, el FMI recomendó alinear progresivamente el Monotributo con el régimen general, reducir los saltos entre categorías y avanzar en la digitalización del sistema tributario.

En relación con el Impuesto sobre Sociedades, el organismo consideró elevada la tasa máxima vigente del 35% y sugirió avanzar hacia un esquema con una alícuota fija del 30%, acompañado por un impuesto mínimo basado en la facturación.

Además, propuso revisar el tratamiento impositivo de dividendos, intereses y ganancias de capital para evitar desequilibrios entre distintos mecanismos de financiamiento empresarial.

Otro de los aspectos destacados del informe fue el fortalecimiento de los impuestos especiales sobre productos como tabaco, alcohol y bebidas azucaradas. El FMI planteó combinar gravámenes específicos con impuestos basados en el valor de los productos y actualizar tributos sobre combustibles y cigarrillos según la inflación.

Según sus cálculos, estas modificaciones podrían aportar hasta un 0,5% adicional del PBI en ingresos fiscales.

Al mismo tiempo, el organismo internacional sostuvo que el margen fiscal generado por la reforma debería utilizarse para eliminar gradualmente impuestos considerados distorsivos, entre ellos las retenciones a las exportaciones y los tributos sobre transacciones financieras.

En particular, el FMI destacó que una reducción de las retenciones sobre la soja y otros productos agroindustriales podría impulsar la producción y las exportaciones.

De acuerdo con el informe, la eliminación total de las retenciones podría generar un incremento del 10% en las exportaciones de cereales y oleaginosas, además de un ingreso adicional cercano a los 5.000 millones de dólares anuales.

El organismo también remarcó la importancia de coordinar la reforma tributaria entre la Nación y las provincias, al considerar que una parte significativa del aumento de recaudación impactaría directamente en los recursos provinciales.

Finalmente, el FMI indicó que el Gobierno de Javier Milei se comprometió a presentar antes de fin de año una propuesta concreta de reforma tributaria integral, orientada a mejorar la eficiencia del sistema y mantener el equilibrio fiscal.