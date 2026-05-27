Cecilia Moreau cuestionó el modelo económico y aseguró que Massa “anticipó todo lo que iba a pasar”

La diputada nacional advirtió sobre el impacto de las políticas oficiales en el poder adquisitivo y sostuvo que el exministro de Economía había anticipado durante la campaña las consecuencias del actual rumbo económico.

Hoy 16:39

La diputada nacional Cecilia Moreau realizó duras críticas al rumbo económico del Gobierno nacional y alertó sobre el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores argentinos.

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Durante una entrevista televisiva, la legisladora se refirió al impacto de las medidas oficiales y aseguró que existe “una transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados”, situación que, según afirmó, provoca “un empobrecimiento permanente y acelerado del pueblo trabajador”.

En ese contexto, Moreau sostuvo que muchas de las advertencias realizadas por Sergio Massa durante la campaña presidencial de 2023 terminaron concretándose.

“Fue el spoiler más grande de la historia. Pasó todo lo que dijo que iba a pasar con las universidades, los salarios, los aguinaldos, los remedios y el transporte público”, expresó la diputada.

Además, agregó: “Ojalá se hubiese equivocado. Sergio dijo todo en la campaña y en el debate presidencial”.

Por otro lado, la dirigente también se refirió al presente político del líder del Frente Renovador y aseguró que Massa decidió alejarse de la exposición pública y de la centralidad política.

“Yo creo que él tomó la decisión personal de correrse de la función pública y de la centralidad política y mediática”, señaló.

Sin embargo, destacó que el exfuncionario mantiene contacto permanente con distintos referentes del peronismo. Según indicó, Massa conversa habitualmente con dirigentes como Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Ricardo Quintela, además de representantes sindicales.

“Sergio tiene diálogo cotidiano con distintos compañeros y es una voz que hace falta en el peronismo”, concluyó la legisladora.