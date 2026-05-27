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Siniestro vial en Los Juríes: un automóvil cayó y quedó encajado en una profunda zanja

El hecho ocurrió detrás del predio del Club Comercio, donde el vehículo ingresó por una calle de tierra deteriorada y terminó atrapado tras ceder el terreno erosionado por las lluvias.

Hoy 21:22
Auto

Un siniestro vial sin personas heridas se registró en las últimas horas en el sector trasero del predio del Club Comercio Central Unidos, donde un automóvil terminó atrapado en una profunda zanja luego de ingresar a una calle no habilitada para la circulación.

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El hecho fue protagonizado por un automóvil Peugeot 208, que era conducido por una mujer.

Según trascendió, por causas que se encuentran bajo análisis, la conductora avanzó por una arteria de tierra sin advertir el mal estado del camino y perdió el control del rodado al atravesar el sector.

Debido a la inestabilidad del terreno y a la fuerte erosión generada por las recientes lluvias, la calzada cedió y provocó que el lateral derecho del automóvil cayera dentro de una fosa natural, donde quedó encajado.

De acuerdo con fuentes locales, el episodio no dejó personas lesionadas y únicamente se registraron daños materiales en la carrocería del vehículo.

Tras el incidente, personas del entorno de la propietaria y vecinos trabajaron en el lugar para intentar retirar el automóvil mediante tareas de remolque.

TEMAS Los Juríes Accidente de Tránsito

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