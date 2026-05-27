La intendente Fuentes encabezó la intervención de varias áreas operativas en el barrio Parque

La Municipalidad realizó tareas de limpieza, poda, bacheo y mejoras lumínicas en un predio ubicado en Almafuerte y Chaco. Además, adelantaron que el lugar contará con juegos infantiles y aparatos de gimnasia.

Hoy 21:27

La intendente, Ing. Norma Fuentes, supervisó un importante trabajo de varias áreas operativas en barrio Parque, donde se realizaron tareas de limpieza general, mantenimiento del alumbrado público y podas de árboles, con el objetivo de continuar con las mejoras de la infraestructura y la calidad de vida de los vecinos.

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La jefa comunal estuvo acompañada por los secretarios de Coordinación, Mario Benavente; y de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Rosa Allalla, quienes recorrieron el espacio ubicado en la intersección de Almafuerte y Chaco para verificar el avance de los trabajos y dialogar con los vecinos e instituciones del sector.

Las acciones incluyeron el retiro de residuos del predio, además de la reparación y colocación de luminarias sobre calle Chaco, desde Almafuerte hasta Yrigoyen, donde también se concretaron tareas de poda y bacheo para optimizar la seguridad, visibilidad y circulación vehicular.

"Con el despliegue de una gran cantidad de maquinaria y personal, desarrollamos un nuevo trabajo de limpieza integral en este importante predio, donde suele arrojarse una gran variedad de residuos que afectan la calidad de vida de los vecinos", indicó la Ing. Fuentes.

"Una vez culminadas las tareas, instalaremos juegos infantiles y aparatos de gimnasia para convertir este sitio en desuso en un nuevo espacio de encuentro y disfrute comunitario, que se complementará con la reconversión lumínica de la calle Chaco", agregó.

La jefa comunal resaltó "la importancia de depositar los residuos en los canastos correspondientes y de respetar el horario de circulación del camión recolector para evitar que se generen mini basurales" y puso en valor "el compromiso de los empleados municipales para mantener las condiciones de higiene urbana".

Vecinos del barrio, la comunidad educativa de la escuela José Ingenieros, empleados de la UPA N° 7 y las autoridades del Ejército agradecieron al gabinete municipal por crear un nuevo pulmón verde y brindar respuesta a las demandas de los residentes del sector.