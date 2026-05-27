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SANTIAGO DEL ESTERO | 28 MAY 2026 | 16º
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Con uno menos, Sarmiento rescató un empate ante Central Argentino en el clásico de La Banda

El Albo tenía todo para ganarlo pero se confió y con un penal el Profe aprovechó para igualar 1 a 1 por la sexta fecha de la Liga Santiagueña de Fútbol.

Hoy 00:13

Nota en desarrollo...

Programación completa de la fecha 6

Unión Santiago 3-1 Comercio
Güemes 1-1 Yanda
Instituto Santiago 1-2 Villa Unión
Vélez de San Ramón 0-0 Agua y Energía
Sportivo Fernández 3-2 Independiente de Beltrán
Atlético Forres 1-1 Defensores de Forres
Unión de Beltrán 1-1 Independiente de Fernández
Central Argentino 1-1 Sarmiento

Viernes 29
Mitre vs. Central Córdoba
Cancha: Predio CAM N°2 (La Banda)
Horarios: 14 Reserva / 16 Primera
A puertas cerradas

TEMAS Liga Santiagueña de Fútbol Club Atlético Sarmiento Club Central Argentino

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