Con uno menos, Sarmiento rescató un empate ante Central Argentino en el clásico de La Banda

El Albo tenía todo para ganarlo pero se confió y con un penal el Profe aprovechó para igualar 1 a 1 por la sexta fecha de la Liga Santiagueña de Fútbol.

Hoy 00:13

Nota en desarrollo...

Programación completa de la fecha 6



Unión Santiago 3-1 Comercio

Güemes 1-1 Yanda

Instituto Santiago 1-2 Villa Unión

Vélez de San Ramón 0-0 Agua y Energía

Sportivo Fernández 3-2 Independiente de Beltrán

Atlético Forres 1-1 Defensores de Forres

Unión de Beltrán 1-1 Independiente de Fernández

Central Argentino 1-1 Sarmiento



Viernes 29

Mitre vs. Central Córdoba

Cancha: Predio CAM N°2 (La Banda)

Horarios: 14 Reserva / 16 Primera

A puertas cerradas