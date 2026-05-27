Sergio Massa volvió a mostrarse en público y reactivó reuniones con intendentes

El líder del Frente Renovador reapareció en redes sociales junto al intendente de Roque Pérez. En las últimas semanas intensificó encuentros políticos en sus oficinas de Avenida del Libertador.

Hoy 20:01

Luego de varios meses con bajo perfil público, Sergio Massa reapareció este miércoles en redes sociales tras difundirse imágenes de una reunión que mantuvo con el intendente de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini, en sus oficinas de Avenida del Libertador, en la ciudad de Buenos Aires.

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El encuentro fue compartido por el propio jefe comunal, quien explicó que la reunión estuvo enfocada en proyectos vinculados al desarrollo local, el empleo y la actividad productiva de su distrito.

Según trascendió, la actividad de Massa en las últimas semanas se intensificó con reuniones periódicas junto a intendentes, concejales y dirigentes peronistas, principalmente ligados al Frente Renovador, en medio de las primeras discusiones vinculadas al escenario electoral.

Desde el entorno del exministro de Economía señalaron que durante esos encuentros suele transmitir recomendaciones vinculadas a la administración municipal y la situación económica actual. Entre ellas, remarcan la necesidad de “cuidar el mango”, priorizar los servicios básicos y evitar gastos innecesarios.

Además, indicaron que el dirigente mantiene conversaciones frecuentes sobre temas vinculados a seguridad, salud, limpieza urbana y asistencia social, especialmente en municipios afectados por la crisis económica.

En la reunión con Sciaini, también se analizaron distintos proyectos para Roque Pérez, entre ellos iniciativas de cooperativismo rural, propuestas industriales y desarrollos vinculados a la producción agroindustrial.

Las oficinas de Massa en Avenida del Libertador también fueron escenario de otros encuentros políticos recientes. Durante esta semana, el dirigente recibió a concejales de Lincoln junto al diputado bonaerense Alexis Guerrera, uno de sus principales referentes políticos en el interior de la provincia.

En paralelo, dentro del massismo aseguran que el espacio continúa trabajando en el fortalecimiento de su estructura política en la provincia de Buenos Aires, con foco en dirigentes jóvenes y en el armado territorial de cara a futuros procesos electorales.

Aunque mantiene escasas apariciones públicas, Massa continúa participando de reuniones políticas y conserva un rol activo dentro de la reorganización del peronismo bonaerense.