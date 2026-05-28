Un joven motociclista fallece tras chocar con un camión en Jujuy

Un motociclista de 21 años falleció tras colisionar con un camión en Jujuy, mientras se investigan las causas de este trágico siniestro vial.

Hoy 02:13

Un joven motociclista ha perdido la vida tras un accidente trágico ocurrido en la ruta nacional N°66, en la capital jujeña. El incidente se produjo ayer alrededor de las 16 horas, en dirección norte-sur, a la altura del Suri Rugby Club, en el barrio Alto Comedero.

La víctima, un hombre de 21 años de edad, conducía una motocicleta Motomel de 150cc cuando, por circunstancias que aún están bajo investigación, fue embestido por un camión de marca Mercedes Benz.

Tras el accidente, un llamado de emergencia alertó a las autoridades locales, quienes enviaron una comisión policial de la Seccional 33° y personal del Same al lugar del siniestro. A su llegada, los paramédicos solo pudieron constatar que el motociclista carecía de signos vitales, confirmando su muerte de manera instantánea.

Los efectivos policiales interrogaron al conductor del camión, un hombre de 49 años, quien proporcionó su versión de los acontecimientos. Asimismo, el personal de Seguridad Vial llevó a cabo el reordenamiento del tráfico en la zona y realizó un test de alcoholemia al conductor del camión, aunque los resultados no fueron publicados hasta el cierre de esta edición.

Los agentes del departamento de Criminalística realizaron las pericias pertinentes para determinar las causas del accidente. Posteriormente, el personal del Cuerpo de Bomberos de la Unidad Regional 1 se encargó del levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue judicial del barrio Alto Comedero.

Las actuaciones legales fueron enviadas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien ha solicitado un relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, así como entrevistas con testigos del incidente y el secuestro de la motocicleta y el camión involucrados.

Finalmente, la Seccional 33° de la policía se ha hecho cargo de las actuaciones complementarias relacionadas con el caso, en un esfuerzo por esclarecer las circunstancias de este lamentable suceso.