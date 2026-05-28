Clima en Santiago del Estero: cómo estará el tiempo este jueves 28 de mayo del 2026 según el SMN

La jornada se presentará con cielo mayormente nublado y temperaturas agradables. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una mínima de 13 grados y una máxima de 21.

Hoy 02:28

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó para este jueves 28 de mayo una jornada con tiempo estable y temperaturas moderadas en Santiago del Estero.

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De acuerdo con los datos publicados por el organismo nacional, la temperatura mínima será de 13 grados durante las primeras horas del día, mientras que la máxima alcanzaría los 21 grados por la tarde.

Además, se podrían registrar algunos bancos de neblina durante la madrugada, por lo que se recomienda circular con precaución en rutas y avenidas, especialmente en sectores con baja visibilidad.

En cuanto al estado del cielo, el pronóstico indica que permanecerá mayormente nublado a lo largo de toda la jornada, aunque sin probabilidades de lluvias.

De esta manera, la madre de ciudades tendrá un jueves con ambiente fresco por la mañana y condiciones agradables hacia la tarde, en el marco de una semana marcada por temperaturas otoñales.