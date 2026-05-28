Violencia escolar en Salta: un alumno amenaza con una trincheta

La situación de violencia escolar en Tres Cerritos, Salta, se agrava con incidentes de bullying y falta de acción por parte de los directivos de la escuela Joaquín Castellano.

Hoy 01:42

La violencia escolar se ha convertido en un tema de preocupación creciente en la sociedad argentina, especialmente en el contexto de la escuela Joaquín Castellano, ubicada en la zona de Tres Cerritos, Salta. Recientemente, una madre ha denunciado un incidente alarmante donde un alumno de 7.º grado amenazó a su compañero con una trincheta en el cuello, evidenciando la gravedad del bullying en la institución.

La madre, que ha estado al frente de esta denuncia, aseguró que los alumnos traen trinchetas a la escuela, a pesar de que su uso está prohibido. Según su testimonio, ni los padres ni los directivos están haciendo cumplir el reglamento, lo que ha llevado a situaciones de agresión física y amenazas entre los estudiantes.

“Es la segunda ocasión que sucede esto; no sé qué está pasando con los directivos de la Joaquín Castellano”, expresó la madre, quien también criticó la falta de participación de la directora en las reuniones con los padres. Afirmó que la directora, identificada solo como Maribel, ha esquivado a los padres y no ha mostrado interés en abordar las preocupaciones planteadas.

La situación se complica aún más, ya que, según la denunciante, los directivos han limitado el acceso a la institución, dificultando la visibilidad de la problemática. “No es culpa solo de los directivos, sino también de los padres que no tienen control absoluto sobre los hijos”, añadió, subrayando la importancia de la colaboración entre la comunidad escolar y los hogares.

Las reuniones con los padres han tenido escasa participación de la dirección escolar, lo que ha generado un clima de inseguridad y frustración entre los padres de familia. “Tuvimos dos reuniones en lo que va del año y solamente fueron las maestras a las reuniones”, comentó la madre, resaltando la falta de compromiso por parte de la administración de la escuela.

La denuncia de bullying y violencia entre compañeros ha dejado a los padres preocupados por el bienestar de sus hijos. “Hay amenazas a compañeros por el simple hecho de que unos compañeros se porten bien y otros no; como padres estamos cansados”, concluyó la madre en una entrevista con FM Aries, demandando una solución inmediata a esta problemática.