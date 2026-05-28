Condenan a ladrón por violento robo a un drugstore en Tucumán

Un hombre de 29 años recibió una condena de tres años de prisión condicional por un robo violento en un drugstore de Tucumán donde amenazó a una joven.

Hoy 01:27

Este miércoles 27 de mayo se validó un convenio de juicio abreviado contra un sujeto de 29 años, identificado como Peralta, acusado de un robo violento perpetrado a mediados de abril en un maxikiosco de la capital tucumana. El magistrado interviniente resolvió homologar el acuerdo y condenar al imputado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional.

La causa fue gestionada por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos II, bajo la dirección de Susana Cordisco. En representación del Ministerio Fiscal, intervino la auxiliar de fiscal, Florencia Cocimano, quien expuso los términos del acuerdo con el consentimiento de la víctima.

Para alcanzar esta salida alternativa, el acusado Peralta reconoció su culpabilidad, siendo declarado autor voluntario y responsable del delito de robo agravado por el uso de un arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada, en grado consumado.

Según la teoría del caso presentada por la Fiscalía, el asalto ocurrió el pasado 12 de abril de 2026, alrededor de las 04:20 horas. La víctima, Rocío Malena Tajan, se encontraba realizando sus tareas habituales en un drugstore de avenida Bulnes 2057 cuando Peralta, a bordo de una motocicleta, ingresó de forma violenta al comercio esgrimiendo un arma de fuego.

El delincuente empujó a la empleada y le exigió: 'No grites, no hagas nada, dame todo, dame todo'. Posteriormente, arrojó violentamente la caja registradora al suelo para apoderarse de $70,000 pesos, además de sustraer un teléfono celular de la víctima antes de darse a la fuga.

Al fundamentar el juicio abreviado, la auxiliar de fiscal Cocimano destacó que existían elementos probatorios suficientes, como registros, testimonios y actuaciones policiales, para acreditar tanto el hecho como la participación del imputado. Dado que se trata de una condena de ejecución condicional, el condenado deberá cumplir estrictas reglas de conducta durante el periodo de la sentencia.

En caso de incumplir alguna de las restricciones impuestas por la Justicia, la modalidad de la pena será revocada y deberá cumplir los tres años de prisión de manera efectiva en un centro de detención.