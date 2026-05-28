El Hipercado Libertad cerró sus puertas en Santiago y sus empleados protagonizaron un emotivo momento con los clientes

Después de casi 30 años de historia en Santiago del Estero, el tradicional Hipermercado Libertad cerró definitivamente sus puertas y dejó una escena cargada de emoción que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Hoy 01:59

En las últimas horas comenzaron a circular distintos videos grabados dentro del local, donde empleados y clientes protagonizaron una despedida tan sencilla como conmovedora. En las últimas horas del pasado miércoles, entre aplausos y palabras de agradecimiento, los trabajadores homenajearon a una joven pareja que quedó registrada oficialmente como “los últimos clientes” del histórico hipermercado.

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Las imágenes reflejan el fuerte vínculo construido durante décadas entre quienes trabajaron en el lugar y las miles de familias santiagueñas que lo eligieron durante generaciones para hacer sus compras. En uno de los videos más emotivos, los empleados despidieron a la pareja con aplausos y gestos de afecto, en una postal que resume el final de una etapa muy significativa para la provincia.

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En otra grabación, uno de los trabajadores toma el micrófono del sistema de altoparlantes y, con visible emoción, agradece tanto a los clientes como a sus compañeros por el acompañamiento y el compromiso recibido a lo largo de todos estos años.

“Atención señores clientes y compañeros. Libertad cierra sus puertas. Queremos darles las gracias por acompañarnos en estos casi 30 años de Hipermercado Libertad. Los esperamos muy pronto en la inauguración de La Anónima. Deseamos de todo corazón que este nuevo comienzo sea de muchas bendiciones para todos. ¡Muchas gracias!”, se escuchó por los parlantes del Hiper Libertad.

“El Hiper Libertad”, como muchos santiagueños lo llamaban simplemente, no fue solo un hipermercado. Para muchos representó un punto de encuentro, una costumbre familiar y parte de la vida cotidiana de varias generaciones.

El cierre se produce luego de que la cadena La Anónima adquiriera parte del fondo de comercio de la división de hipermercados de Grupo Libertad. Según trascendió, en los próximos días el local volverá a abrir sus puertas completamente renovado bajo la nueva firma comercial.

Sin embargo, más allá de los cambios y de la continuidad comercial, las imágenes de esta despedida dejaron en claro que para muchos santiagueños se terminó una etapa marcada por recuerdos, rutinas y momentos compartidos durante casi tres décadas.