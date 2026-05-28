Propietario de un negocio denunció un millonario faltante y señaló a su cajero como presunto culpable

De acuerdo con el comerciante, en los tickets entregados a los clientes figuraba el valor real de los productos, pero en el sistema interno se asentaban montos menores.

Hoy 09:30

El propietario de un local comercial de la ciudad de Las Termas de Río Hondo denunció un faltante de cuatro millones de pesos y acusó a uno de sus empleados de haber manipulado el sistema de cobro para concretar la maniobra.

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La presentación fue realizada en la Comisaría Comunitaria N° 50 por Alejandro Isael Juárez, dueño del negocio “Multi Marcas”, ubicado sobre calle Sarmiento del barrio Centro.

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Según consta en la denuncia, E.J.J. se desempeñaba como cajero desde diciembre de 2025 y habría alterado el sistema informático utilizado para registrar las ventas.

De acuerdo con el relato del comerciante, en los tickets entregados a los clientes figuraba el valor real de los productos, pero en el sistema interno se asentaban montos menores, generando diferencias económicas que fueron advertidas al momento de realizar un cierre de caja.

Tras detectar las irregularidades, el damnificado constató un faltante estimado en $4.000.000.

La causa fue puesta en conocimiento del fiscal Dr. Emanuel Sabater, quien dispuso entrevistas, el secuestro de audios y que las actuaciones sean elevadas al Ministerio Público Fiscal.