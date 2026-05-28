Sueños 2026: el festival latino más grande en Chicago

Sueños 2026 se celebró en Grant Park, Chicago, destacándose como el festival latino más grande de Estados Unidos.

Hoy 10:15

Sueños 2026 volvió a reunir a miles de personas en Grant Park, Chicago, durante un fin de semana dedicado a la música latina, la cultura, la comida y la comunidad.

Este festival celebró su quinto aniversario con una programación destacada que incluyó a artistas como J Balvin y Fuerza Regida, además de presentaciones de Kali Uchis, Yandel Sinfónico, Manuel Turizo, Danny Ocean, Tito El Bambino, Alexis y Fido, y Los Tucanes de Tijuana.

Desde su llegada, los asistentes sintieron que era una experiencia completa. No solo se trataba de asistir a conciertos, sino de disfrutar de un ambiente donde la música, la gastronomía, el baile y la identidad latina estaban presentes en cada rincón del festival.

Chicago vivió uno de sus fines de semana latinos más grandes, con asistentes de diversas procedencias, incluidos grupos de amigos, creadores de contenido y familias que recorrían los diferentes escenarios, zonas de comida y espacios de descanso.

La ubicación de Sueños 2026, con el skyline de Chicago como telón de fondo, contribuyó a crear una atmósfera única y difícil de replicar en otros eventos.

El sábado fue un día lleno de energía, comenzando con Cachirula & Loojan que abrieron el escenario principal. Durante la jornada, artistas como Tito El Bambino y Kali Uchis mantuvieron el ritmo del día, mientras que J Balvin cerró la noche ofreciendo un espectáculo vibrante ante un Grant Park repleto de fanáticos.

El domingo continuó con la mezcla de nostalgia y fiesta, destacando a Alexis y Fido y Los Tucanes de Tijuana. Fuerza Regida cerró el festival con uno de los shows más esperados, reafirmando su lugar en la música latina actual.

Aparte de la música, Sueños 2026 ofreció diversas actividades, incluyendo clases de bachata y salsa, estaciones de maquillaje y un espacio llamado El Mercadito, donde vendedores locales ofrecieron productos culturales. También se realizó una carrera 5K antes del festival, ampliando la experiencia más allá de los conciertos.