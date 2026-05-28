El gobernador Elías Suárez inauguró el moderno edificio de la Comisaría N° 13 en La Banda

El primer mandatario provincial encabezó la habilitación de la nueva dependencia policial, equipada con tecnología de última generación. Además, se concretó la entrega de viviendas sociales a familias bandeñas.

Hoy 11:15

En el marco del fortalecimiento de la seguridad pública y la modernización institucional, el gobernador Elías Suárez dejó formalmente inauguradas este jueves las nuevas instalaciones de la Comisaría Comunitaria N° 13, ubicada en calle Pedro León Gallo N° 372, en el barrio Centro de La Banda.

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Durante el acto, el mandatario también hizo entrega de una camioneta Toyota 4x4 y una motocicleta de alta cilindrada, destinadas a reforzar las tareas de patrullaje y prevención del delito.

La ceremonia fue encabezada por el gobernador junto al vicegobernador Carlos Silva Neder, el jefe de Gabinete Víctor Araujo y los ministros Bernardo Herrera (Gobierno, Seguridad y Culto), Ángel Niccolai (Desarrollo Social) y Aldo Hid (Obras Públicas), además del secretario de Seguridad David Pato y el jefe de Policía Laureano Silva.

Tras el corte de cintas y el recorrido por las instalaciones, Suárez destacó que esta obra forma parte de un plan integral de seguridad que se ejecuta en toda la provincia con recursos propios, orientado a acercar la policía a la comunidad y mejorar las condiciones de trabajo del personal.

El gobernador remarcó que tanto la habilitación del edificio como la entrega de vehículos apuntan a fortalecer la prevención y brindar mayor tranquilidad a los vecinos.

Asimismo, explicó que el plan contempla la incorporación de tecnología avanzada, el incremento de efectivos y la implementación de un sistema de monitoreo estratégico, que se extenderá a distintas localidades del interior.

En ese sentido, subrayó que la nueva dependencia no solo funcionará como centro de recepción de denuncias, sino también como un espacio clave para anticipar problemáticas delictivas en los barrios.

Suárez también ratificó el compromiso del Estado con la capacitación permanente de la fuerza policial y valoró el trabajo diario de los efectivos.

El nuevo edificio cuenta con equipamiento de última generación y una estructura diseñada para optimizar la labor operativa y administrativa. Dispone de áreas como la Oficina de Policía Comunitaria, mesa de entrada, oficina de denuncias, despacho de jefatura y una sala de reuniones.

Uno de los puntos más destacados es la sala de monitoreo de alta tecnología, que permite procesar información en tiempo real para tareas de video-vigilancia en distintos sectores de la ciudad.

Además, la dependencia posee una moderna alcaidía, equipada con sistemas tecnológicos para garantizar la seguridad y control de detenidos.

Viviendas sociales

En el marco de la agenda oficial, el Gobierno provincial también concretó la entrega de viviendas sociales a familias de distintos barrios de La Banda.

La actividad fue encabezada por el ministro Ángel Niccolai, quien representó al gobernador durante la entrega de llaves en el domicilio de Gilda Magdalena Gómez, en el barrio Villa Nueva.

Las viviendas fueron construidas con fondos provinciales y ejecutadas con la colaboración de la Cooperativa de Trabajo “4 de Abril” y las asociaciones civiles “Haciendo Realidad un Sueño”, “Logrando Metas” y “San Expedito Vuelta de la Barranca”.