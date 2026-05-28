Bosco II: violento delincuente y su familia atacaron a policías durante un procedimiento

Una vecina del barrio Jhon Kennedy, denunció que un sujeto conocido en el ambiente delictivo como “Javi” López ingresó a su vivienda y sustrajo diversos bienes.

Hoy 12:09

Un tenso y violento procedimiento policial se registró en el barrio Bosco II, donde un conocido delincuente y varios de sus familiares agredieron al personal policial con elementos contundentes para impedir su detención.

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El hecho ocurrió en inmediaciones de Calle 4 e Islas Malvinas Vieja, jurisdicción de la Comisaría Comunitaria Nº 59 y bajo intervención de efectivos de la Departamental de Seguridad Ciudadana Nº17, móviles MT-1051 y MT-1053.

Según fuentes policiales, mientras los uniformados realizaban recorridos preventivos por el complejo habitacional, fueron alertados por una mujer identificada como Karen Micaela López, de 31 años, domiciliada en el barrio Jhon Kennedy, quien denunció que durante la mañana un sujeto conocido en el ambiente delictivo como “Javi” López ingresó a su vivienda y sustrajo diversos bienes.

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De inmediato, los efectivos iniciaron un amplio recorrido por la zona y lograron divisar al sospechoso, quien trasladaba una bolsa ecológica. Al advertir la presencia policial, el masculino arrojó los elementos robados —una pava eléctrica, un rollo de cable gris y un alargue color celeste— e intentó escapar ingresando por distintos domicilios del sector.

Tras una persecución, el sujeto fue interceptado en Calle 4 e Islas Malvinas, aunque opuso una fuerte resistencia al procedimiento. De acuerdo al informe policial, el acusado lanzó elementos contundentes e incluso un tacho de 200 litros contra los uniformados con el objetivo de evitar su aprehensión.

La situación se tornó aún más violenta cuando familiares del detenido comenzaron a entorpecer el procedimiento y atacaron al personal policial arrojando distintos objetos.

Finalmente, con la colaboración de la unidad U-1145, el acusado fue trasladado junto a los elementos secuestrados hacia la base de la Comisaría Comunitaria Nº59, quedando a disposición de la Justicia.