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Atención automovilistas: piden circular con precaución en Ruta 9 tramo Santiago - Termas de Río Hondo

Desde Vialidad Nacional se solicita a los conductores transitar con máxima precaución en el sector mencionado, se están realizando trabajos de mantenimiento.

Hoy 12:44
Trabajo de Vialidad Nacional Ruta 9

Vialidad Nacional informa a los automovilistas y usuarios de la Ruta Nacional 9 Santiago- Termas de Río Hondo circular con máxima precaución, debido al desvío del tránsito por media calzada entre los kilómetros 1178 y 1180, a la altura de la localidad de La Puerta.

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En ése tramo se están ejecutando trabajos de fresado de carpeta existente y colocación de mezcla asfáltica en el primero de los seis retornos incluidos en ésa obra esencial para el traslado de producción, el turismo y la conexión entre el centro y norte del país, posibilitando la reducción del tiempo de viaje, mejorando las condiciones de circulación y la seguridad vial.

Por ello, se solicita acatar las indicaciones de la señalización temporaria y personal apostado en la zona.

TEMAS Termas de Río Hondo Vialidad Nacional Ruta 9

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