Boca presentó una nueva camiseta retro y los hinchas enloquecieron

El Xeneize estrenará esta noche ante Universidad Católica una casaca inspirada en el histórico modelo de 2001. El diseño homenajea al bicampeonato de América conseguido por el equipo de Carlos Bianchi y ya causa furor.

Hoy 12:35

Boca presentó una nueva camiseta retro inspirada en uno de los momentos más gloriosos de su historia y los hinchas no tardaron en mostrar su entusiasmo en redes sociales.

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El Xeneize estrenará la casaca este jueves por la noche ante Universidad Católica, en La Bombonera, en el marco de una nueva presentación por la Copa Libertadores.

El modelo, diseñado por Adidas, recuerda a la camiseta utilizada en 2001, año en el que el equipo dirigido por Carlos Bianchi consiguió el bicampeonato de América tras ganar las ediciones 2000 y 2001 del máximo torneo continental.

La nueva indumentaria mantiene los tradicionales colores azul y oro, pero suma detalles retro que despertaron nostalgia entre los fanáticos. Entre ellos se destacan los paneles laterales azul marino y líneas amarillas que remiten directamente a aquella etapa dorada del club.

Bajo el lema “A 25 años de un Bicampeonato inolvidable”, Boca lanzó oficialmente la camiseta con imágenes de jugadores del plantel actual como Leandro Paredes, Santiago Ascacibar y Tomás Aranda.

Además del estreno ante Universidad Católica, la casaca también será utilizada en el próximo compromiso del equipo por Copa Argentina, con fecha aún a definir.

La camiseta ya se encuentra a la venta en distintas versiones. El modelo para hombre cuesta $169.999, la versión para mujer $149.999 y la de niño o niña $119.999.