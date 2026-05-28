Monseñor Bokalic participa del debate global sobre evangelización en la asamblea convocada por el Papa León XIV

El arzobispo de Santiago del Estero forma parte del encuentro en el Vaticano donde se analizan los desafíos de la fe en el mundo actual, en un contexto marcado por la “pobreza espiritual” y la creciente indiferencia religiosa.

Hoy 12:36

Desde Roma, el arzobispo de Santiago del Estero, Monseñor Vicente Bokalic, participa de la asamblea plenaria del Dicasterio para la Evangelización, convocada por el Papa León XIV, un espacio clave de reflexión sobre el presente y el futuro de la Iglesia a nivel global.

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El encuentro se desarrolla en el Palacio Apostólico Vaticano y reúne a autoridades eclesiásticas de distintos países para abordar los principales desafíos vinculados a la evangelización en el mundo contemporáneo, especialmente en sociedades atravesadas por profundos cambios culturales.

Durante su intervención, el Papa puso el foco en la crisis de la fe, particularmente en Occidente, donde advirtió sobre una “extendida indiferencia religiosa” y una tendencia a buscar respuestas en la cultura tecnológica, sin lograr satisfacer las grandes preguntas de la existencia.

En ese marco, León XIV alertó sobre el impacto de las sociedades hipermediáticas y consumistas, que —según señaló— generan una “pobreza espiritual” y corren el riesgo de diluir el Evangelio, reduciéndolo a “una opinión entre tantas”.

Frente a este escenario, el Pontífice llamó a no apoyarse en el consenso social ni en la relevancia momentánea, sino a fortalecer el anuncio del mensaje cristiano como “el camino que da sentido a la vida”.

Además, destacó la importancia de continuar con el impulso del Jubileo de la Esperanza, que convocó a más de 33 millones de peregrinos, y remarcó que la evangelización debe ser el eje central de la misión de la Iglesia.

Otro de los puntos centrales del discurso fue la referencia a los jóvenes, en quienes el Papa identificó una creciente búsqueda espiritual. Afirmó que, lejos de tener prejuicios, muchos de ellos redescubren el Evangelio como una respuesta a su necesidad de sentido y felicidad.

En este contexto, también instó a tomar como guía la exhortación Evangelii gaudium, del Papa Francisco, como una herramienta fundamental para recentrar la misión en el anuncio del mensaje cristiano.

En el cierre, León XIV retomó el pensamiento de Benedicto XVI, al señalar la necesidad de testimonios concretos de fe, capaces de hacer creíble el mensaje cristiano en el mundo actual.

La participación de Monseñor Bokalic, como referente de la Iglesia en Santiago del Estero, posiciona a la provincia dentro de un debate central para el futuro de la evangelización, en un contexto global atravesado por profundos cambios sociales y culturales.