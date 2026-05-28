"Donar órganos es un gesto altruista con el que se da consuelo ante el dolor de la pérdida"

La directora del CAISE dialogó con Radio Panorama anticipando lo que serán las actividades que el organismo preparó de cara al Día Nacional de la Donación de Órganos.

Hoy 13:32

En el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos, que se conmemora cada 30 de mayo en Argentina, la directora del CAISE, Ana Vanina Lescano, dialogó con Radio Panorama y remarcó el valor humano y social de la donación, además de anticipar las actividades que se realizarán en la provincia.

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“Donar es un gesto altruista, se le da a la familia un consuelo: que ante el dolor de la pérdida de un ser querido sepan que están salvando una vida”, expresó Lescano, subrayando el impacto positivo que tiene esta decisión en momentos difíciles.

En cuanto a las acciones previstas, detalló que los días 29 y 30 de mayo se llevarán a cabo actividades en el Parque Aguirre, donde se realizará un mural gigante en la zona donde anteriormente funcionaba Dumbo. Además, habrá una feria con la participación de emprendedores que son familiares de donantes.

“La Municipalidad de la Capital y el Ministerio de Salud nos permitieron ampliar nuestras campañas de concientización”, señaló, destacando el acompañamiento institucional.

La directora también valoró el compromiso de la comunidad: “El santiagueño es muy solidario y la donación se está volviendo más cotidiana, ya no tan extraordinaria. La meta es salvar y mejorar la calidad de vida”.

En ese sentido, recordó que una sola donación puede salvar hasta seis vidas y permitir el implante de dos córneas, lo que refleja la magnitud del impacto.

No obstante, advirtió sobre dificultades actuales: “Los recortes de Nación han afectado mucho el acceso a la medicación post trasplante, que es muy costosa. Los operativos no se han resentido tanto, pero sí los recursos humanos”, explicó. También mencionó que el sistema se financia mediante recupero, lo que implica que las provincias reciben fondos cuando los órganos son implantados.

Por último, se refirió a la quita de subsidios al transporte para personas con discapacidad: “Es un palo más. Son pacientes que necesitan viajar para tratamientos y esto complica aún más la situación”, concluyó.