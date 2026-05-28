El fenómeno Jenna Ortega que nadie vio venir y ahora domina el streaming

La actriz se convierte en el gran imán del streaming con la secuela de Beetlejuice, que escala posiciones en HBO Max y revive una franquicia de culto.

Hoy 12:17

La presencia de Jenna Ortega vuelve a generar impacto, esta vez con el crecimiento inesperado de “Beetlejuice Beetlejuice” en plataformas digitales, donde la película se posiciona entre las más vistas de HBO Max en Estados Unidos.

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El film, que combina terror y comedia, logró alcanzar el puesto número 9 del Top 10 el pasado 26 de mayo, consolidando su buen rendimiento en streaming y superando a otros títulos populares dentro del catálogo.

Aunque se trata de la continuación del clásico dirigido por Tim Burton, el fenómeno actual tiene un claro foco: la incorporación de Ortega como Astrid Deetz, un personaje que conecta con nuevas generaciones y potencia el alcance de la historia.

La trama sigue a la familia Deetz tras una tragedia que los obliga a regresar a Winter River. Allí, el descubrimiento de un portal al más allá desencadena el regreso del caótico Betelgeuse, interpretado nuevamente por Michael Keaton, desatando una serie de eventos sobrenaturales.

Jenna Ortega

En este contexto, el personaje de Astrid se convierte en un eje clave, mientras Lydia Deetz —interpretada por Winona Ryder— enfrenta su pasado e intenta proteger a su hija del peligro creciente.

El elenco también cuenta con el regreso de Catherine O’Hara, junto a incorporaciones como Justin Theroux y Willem Dafoe, reforzando una propuesta que mezcla nostalgia con renovación.

En cuanto a la recepción, la película mantiene números sólidos: 75% de aprobación de la crítica en Rotten Tomatoes y un 78% por parte del público, reflejando una buena aceptación general.

Con este impulso en streaming, Jenna Ortega confirma su peso dentro del género y su capacidad para revitalizar franquicias, convirtiéndose en uno de los nombres más convocantes del cine actual.