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La intendente Fuentes participó de la apertura de la Expo Cluster Santiago del Estero en el Óvalo del Parque Sur

Participó de la apertura de la Expo cluster Santiago del Estero que se llevó a cabo en el Óvalo del parque Sur.

Hoy 11:19
Intendente Fuentes

La intendente, Ing. Norma Fuentes, junto al secretario de Coordinación de Gabinete, Ing. Mario Benavente, participó de la apertura de la Expo cluster Santiago del Estero que se llevó a cabo en el Óvalo del parque Sur y que contó con el acompañamiento de la Municipalidad de la Capital.

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En el lugar, fue recibida por el presidente de Cluster Santiago, Lucas Mateo, quien abrió el evento con las palabras de bienvenida y contó que el objetivo es brindar el espacio y las herramientas a los emprendedores y a quienes buscan mejorar y avanzar en sus proyectos comerciales.

Luego, la intendente Fuentes fue invitada a brindar su mensaje de apertura como representante del estado. “Gracias por hacernos parte de este punto de inflexión en lo que significa el futuro de nuestros emprendedores. Este cluster que tiene como objetivo turístico, religioso y tecnológico tiene que ver con el espíritu de los santiagueños en pensar como hacer para crecer juntos”, remarcó.

También, celebró la participación de la Fundación Coca Cola e indicó que las asociaciones, como las de éste evento, tiene que ver con como se trabaja en Capital y en toda la provincia.

Por último, la Ing. Fuentes resaltó la importancia de que todos construyamos una sociedad en la que todos se sientan parte y señaló “se ve en este esfuerzo del cluster, el trabajar, articular y de pensar en como hacer un escalón más para todos los emprendendores”.

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