Batacazo argentino en Roland Garros: Juan Manuel Cerúndolo eliminó al número 1 del mundo

El bonaerense de 24 años sorprendió al vencer a Jannik Sinner en cinco sets. El italiano sufrió problemas físicos por el intenso calor en París y quedó afuera en segunda ronda.

Hoy 11:41

Juan Manuel Cerúndolo logró el triunfo más importante de su carrera al eliminar al número 1 del mundo, Jannik Sinner, en la segunda ronda de Roland Garros.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El argentino, de 24 años, comenzó abajo en el marcador, pero aprovechó los problemas físicos del italiano y terminó imponiéndose por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1 en la mítica cancha Philippe-Chatrier.

El partido tuvo un quiebre decisivo en el tercer set, cuando Sinner ganaba 5-2 y parecía tener encaminada la clasificación. Sin embargo, empezó a mostrar signos de malestar bajo los más de 33 grados que azotaban París.

El número 1 del ranking perdió 11 puntos consecutivos, pidió asistencia médica y se retiró unos minutos al vestuario. A partir de allí, Cerúndolo cambió la historia del encuentro.

El argentino se quedó con el tercer parcial por 7-5 y luego dominó con autoridad los dos sets siguientes, ante un Sinner que nunca logró recuperarse físicamente.

“Tuve suerte. Puse lo mejor. No me animo a decir que le gané. Fue un tema más de él. Yo solamente cumplí”, expresó Cerúndolo tras el histórico triunfo.

Además, el tenista argentino mostró respeto por su rival: “Siento pena por él y ojalá que se recupere. Es un fenómeno”.

Con esta victoria, Juan Manuel Cerúndolo avanzó por primera vez a la tercera ronda de un Grand Slam y se aseguró 100 puntos clave para el ranking ATP.

El triunfo también representa una de las grandes sorpresas del torneo y otro golpe fuerte para el tenis argentino en París, que viene teniendo una destacada actuación en esta edición.

Ahora, Cerúndolo buscará meterse en octavos de final ante el ganador del duelo entre el español Martín Landaluce y el checo Vít Kopriva.