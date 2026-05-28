“Hay que saber dónde poner el bisturí”: Lavagna habló sobre los recortes al Estado

El ex ministro de Economía defendió el rol estratégico del INTA y del SENASA durante la Expo Otoño Angus 2026 y advirtió sobre el impacto que podrían tener los recortes impulsados por el Gobierno nacional.

Hoy 10:43

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna se refirió al debate por los recortes impulsados por el Gobierno nacional y pidió cuidar especialmente el rol del SENASA y del INTA, dos organismos que consideró estratégicos para el sector agropecuario argentino.

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Durante su participación en la Expo Otoño Angus 2026, realizada en Palermo, Lavagna sostuvo que en materia de ajuste “hay que saber dónde poner el bisturí” y advirtió sobre el impacto que pueden tener algunas decisiones sobre áreas técnicas y de investigación.

“Hay que cuidar, y mucho, al SENASA y al INTA. Hay algunas dudas sobre cómo se está encarando ese tema y no hay que callarse”, expresó el ex funcionario en una charla con Campoindustria.

En ese sentido, remarcó que ambos organismos cuentan con reconocimiento internacional y cumplen un papel clave para la producción, la sanidad y la competitividad del agro argentino. “En el exterior, eso cuenta más que un ministerio”, afirmó Lavagna.

El economista también consideró que la ganadería atraviesa “un buen momento” a partir de la reapertura parcial de mercados internacionales, aunque insistió en la necesidad de medir con precisión el alcance de los recortes sobre sectores sensibles.

Lavagna participó de la muestra junto a su esposa, Claudine Marechal, y a Gonzalo Gauna, responsable de la cabaña La Clo, que obtuvo el premio al Mejor Ternero Mayor negro con el lote 555.

Durante la exposición, el ex ministro destacó el trabajo de Gauna, quien se desempeña en la cabaña desde hace 17 años. “Él es el responsable principal”, señaló.

La Clo, cuyo nombre hace referencia a Claudine Marechal, también contó con el asesoramiento de Lucas Lagrange y logró otros reconocimientos en una edición que Lavagna definió como “muy buena” por el crecimiento del nivel ganadero.