Con tres novedades se renueva la cartelera de Cine Sunstar

Las películas Zona de riesgo, Dolly: juega conmigo y Backrooms: sin salida se suman a la grilla de propuestas. Entrá en la nota y disfrutá de los avances.

Hoy 11:33

Como cada jueves, la cartelera de Cine Sunstar se renueva con los mejores estrenos. En este caso, son tres las novedaes que se suman a las películas que serán emitidas para los santiagueños amantes del séptimo arte.

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En primer lugar llega Zona de riesgo, protagonizada por Aaron Taylor-Johnson, Theo James y Sam Worthington. Pero además, los fanáticos del terror tendrán su alternativa con Dolly: juega conmigo película dirigida por Rod Blackhurst. Finalmente, se suma Backrooms: sin salida, cinta de ciencia ficción protagonizada por Chiwetel Ejiofor.

Zona de riesgo. Londres, una bomba sin explotar de la Segunda Guerra Mundial es descubierta por obreros de la construcción. Esta emergencia obliga a las autoridades a evacuar la ciudad, una situación de caos y vulnerabilidad que es aprovechada por unos ladrones oportunistas para llevar a cabo un elaborado robo.

Dolly: juega conmigo. Macy es una joven que es secuestrada durante una excursión romántica por una figura monstruosa. En una cabaña aislada, la demente criatura la somete a juegos macabros y la obliga a adaptarse a los hábitos de un hogar infantil, mientras Macy lucha desesperadamente por sobrevivir y escapar.