Dictaron prisión preventiva para el padrastro de la nena asesinada en Chañar Pozo de Abajo

René Orlando Bulacio seguirá tras las rejas mientras continúa el avance de la causa en su contra. El trámite judicial se llevó a cabo en el Centro Judicial Termas a pedido del fiscal Rafael Zanni.

Hoy 10:48

René Orlando Bulacio principal sospechoso de la muerte de Florencia Gisel, la menor de 10 años que fue hallada sin vida el pasado sábado 16 de mayo por la noche, seguirá en privado de su libertad al dictarse la prisión preventiva durante una audiencia finalizada alrededor de las 10 de la mañana de este jueves.

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El trámite judicial se llevó a cabo por pedido del fiscal Rafael Zanni, quien se hizo presente en la vivienda la noche que se descubrió el cuerpo de la menor. Una serie de detalles y el relato de Bulacio, padrastro de la menor, lo hicieron el principal sospechoso.

En comunicación con Diario Panorama, el fiscal Zanni indicó también solicitó la detención de la madre, medida que fue denegada por el juez Diego Vittar. La defensa estuvo a cargo de las doctoras Vega y Pesce.

Mientras se siguen incorporando pruebas a la causa en contra de Bulacio, hay que destacar que una de las cosas que más llamó la atención de los peritos fue la desnutrición de la misma, ya que su cuerpo pesaba apenas unos 13 kilos. Un peso demasiado bajo para una nena de esa edad.

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Detalles de la autopsia a la menor

Otra de las marcas halladas en el cuerpo, y clara evidencia del maltrato físico que recibía, eran los hematomas de diversa evolución, golpes más antiguos a más nuevos, en piernas, glúteo, brazos, rostro, cabeza. Estos eran de origen traumático: golpes de puño, patadas o de ser sujetada con fuerza con las manos.

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El examen del cráneo fue relevante, dado que se pudo observar el daño sufrido, el que, al ir avanzando y no recibir el tratamiento adecuado, fue lo que desencadenó la muerte con una agonía lenta y dolorosa de al menos dos días, que derivó en el paro cardíaco.