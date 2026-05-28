Indignación total: confirmaron perpetua para el exboxeador por el crimen de Tatiana, pero absolvieron a la madre

Dispuso la absolución de Córdoba por el beneficio de la duda, decisión que provocó fuerte indignación social y un profundo debate en redes y sectores vinculados a la protección de la niñez.

Hoy 09:10

El horroroso crimen de la pequeña Tatiana Salomé Córdoba volvió a sacudir a Las Termas de Río Hondo y a toda la provincia tras conocerse el fallo de la Cámara de Alzada que confirmó la prisión perpetua para el exboxeador Luis Fernando Córdoba, aunque absolvió a Milagros Beatriz Bulacio, madre de la niña asesinada en 2018.

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La audiencia se desarrolló este miércoles en los tribunales de Santiago del Estero y estuvo encabezada por el tribunal integrado por los vocales Julio Carmelo Vidal, Raúl Santucho (h) y Graciela Neirot de Jarma. Por el Ministerio Público Fiscal intervino el fiscal Rafael Zanni, quien sostuvo la acusación y solicitó que se mantuvieran las condenas.

La defensa oficial de Bulacio estuvo representada por la Dra. Viviana Tejera, mientras que la representación legal de Córdoba estuvo a cargo de un abogado particular.

padres de tatiana

La resolución judicial dejó firme la pena de prisión perpetua para el exboxeador, considerado responsable del homicidio calificado de la menor, pero dispuso la absolución de Córdoba por el beneficio de la duda, decisión que provocó fuerte indignación social y un profundo debate en redes y sectores vinculados a la protección de la niñez.

El caso que conmocionó al país

Tatiana tenía apenas dos años cuando ingresó gravemente descompensada al hospital de Las Termas en noviembre de 2018. Los médicos detectaron un cuadro estremecedor: golpes en distintas partes del cuerpo, hematomas, fracturas, signos de desnutrición y lesiones compatibles con maltrato reiterado. La menor fue derivada al CEPSI, donde finalmente falleció.

La autopsia terminó confirmando el horror y derivó en la inmediata detención de sus padres.

Durante el juicio oral realizado en 2022 desfilaron testimonios desgarradores de familiares, allegados y profesionales médicos. Incluso se ventiló que la pequeña habría sido rechazada por su apariencia física y que existían antecedentes de violencia y abandono.

También declararon familiares directos que pidieron las máximas condenas y señalaron que la niña sufría constantes agresiones dentro del entorno familiar.

Un fallo que reabre heridas

La absolución de la madre generó estupor entre muchos vecinos y usuarios en redes sociales, que consideran que Tatiana fue víctima de un contexto permanente de violencia y abandono del que ambos adultos eran responsables.

El crimen de la pequeña quedó marcado para siempre en la memoria colectiva de Las Termas y de Santiago del Estero. Y hoy, tras el nuevo fallo judicial, vuelve a resonar una pregunta dolorosa que gran parte de la sociedad no deja de hacerse: ¿quién protegió realmente a Tatiana?