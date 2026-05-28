Policía de Seguridad Vial protagonizó un choque y dio positivo en alcoholemia

Como consecuencia del accidente cuatro personas resultaron con heridas, entre ellos un menor de edad. Todos fueron asistidos en el CIS Termas.

Hoy 10:11

Un siniestro vial ocurrido en la noche del miércoles en la ciudad de Las Termas de Río Hondo tuvo como protagonista a un funcionario policial de la provincia, quien tras el accidente arrojó resultado positivo en el test de alcoholemia.

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El hecho se registró alrededor de las 21 en la intersección de calles España y Rondeau, en el barrio La Pileta, jurisdicción de la Comisaría Comunitaria N° 50.

De acuerdo con el informe policial, uno de los involucrados fue identificado como Sergio Nahuel Ruiz, de 31 años, cabo de la Policía de Santiago del Estero y numerario de la División Prevención de Seguridad Vial Capital, quien se movilizaba a bordo de una motocicleta Honda Bros de color rojo acompañado por su pareja, Silvia Santucho, de 38 años.

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El otro rodado involucrado fue una motocicleta Honda CG Titan color verde, conducida por Enzo Emanuel Valdez, de 26 años, quien viajaba junto a un menor de 9 años identificado como Santino Hernán Jiménez.

Según se informó, Ruiz manifestó que circulaba por calle España en sentido oeste-este y que, al atravesar la intersección con Rondeau, fue impactado por el otro motociclista que intentaba cruzar desde norte a sur.

A raíz de la colisión, todos los ocupantes fueron trasladados al CIS Termas para recibir asistencia médica.

Posteriormente, personal de Seguridad Vial realizó el correspondiente test de alcoholemia a ambos conductores, arrojando resultado positivo para el cabo Ruiz con 0,14 gramos de alcohol en sangre, mientras que Valdez dio negativo.

En cuanto a las lesiones, los médicos diagnosticaron que Ruiz presentaba traumatismo nasal y una posible fractura, por lo que se indicó interconsulta con un especialista en otorrinolaringología. Su acompañante sufrió politraumatismos y traumatismo encéfalo craneano leve sin pérdida de conocimiento.

Por otra parte, el menor involucrado presentó escoriaciones leves en rostro, manos y rodillas, mientras que Valdez sufrió excoriaciones y politraumatismos. Todos fueron dados de alta médica.

Del hecho tomó intervención el fiscal Dr. Emanuel Sabater, quien dispuso el secuestro de los rodados, la realización de los test de alcoholemia y el inicio de la Información Sumaria Judicial correspondiente.