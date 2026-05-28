El intendente Ruiz destacó el crecimiento de Clodomira y llamó a la unidad de todos los vecinos

Durante su mensaje anual, el jefe comunal resaltó obras, políticas sociales y educativas, y pidió fortalecer la unidad para consolidar el desarrollo de la ciudad.

Hoy 09:55

Luego de haber dejado formalmente habilitado el edificio renovado del Concejo Deliberante, el intendente de Clodomira, Daniel Ruiz, brindó este miércoles por la mañana su mensaje anual, ante concejales, representantes de instituciones intermedias y vecinos en general.

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La actividad oficial comenzó con el corte de cintas, acompañado por la presidente del Concejo Deliberante, Susana González Toloza, y demás miembros del cuerpo legislativo.

Ya en el recinto, el jefe comunal se dirigió a la comunidad con un firme pedido de unidad para consolidar la transformación de la ciudad.

En ese sentido, destacó el proyecto político de unidad que marca el destino de los clodomirenses, tomando como modelo el trabajo impulsado por el senador Gerardo Zamora en toda la provincia.

En cuanto a los logros alcanzados, remarcó la inauguración del Polideportivo provincial, una obra esperada durante décadas y concretada en pocos años con el apoyo del gobernador Elías Suárez.

También rechazó las actitudes de agresión y desprestigio político durante la campaña electoral y recordó su victoria con el 56% de los votos, señalando que ese respaldo implica una gran responsabilidad de gestión.

En materia económica, sostuvo que es fundamental dejar de lado las diferencias políticas y apostar a la unidad para mejorar los servicios y la calidad de vida de los vecinos.

Destacó además la inversión en educación, con mejoras en establecimientos, el fortalecimiento de comedores escolares y la entrega gratuita de indumentaria para alumnos de nivel inicial.

Anunció también la entrega de tablets para estudiantes del Centro de Educación Secundaria para Adultos N° 5, que se suman a dispositivos entregados anteriormente, y resaltó la continuidad del boleto estudiantil gratuito.

En el plano social, hizo hincapié en la sensibilidad social y cuestionó las políticas del Gobierno Nacional hacia los sectores más vulnerables.

En cuanto a la salud y asistencia social, mencionó programas como “La Municipalidad en tu Barrio”, que acercan servicios a las familias.

Asimismo, destacó el equilibrio financiero del municipio, pese a la baja en la coparticipación federal, lo que permite cumplir con salarios y compromisos.

En el sector productivo, subrayó el acompañamiento al campo mediante programas como la “Rastra subsidiada”, que permitió aumentar la superficie cultivada.

También valoró el impulso al deporte y el desarrollo de múltiples actividades para todas las edades.

En materia de obras públicas, mencionó la pavimentación de calles y mejoras en caminos vecinales en zonas como San Javier y Las Chacras, además de gestiones para nuevos proyectos viales.

Finalmente, remarcó como uno de sus principales desafíos la construcción de un barrio para familias clodomirenses, una iniciativa en la que ya se encuentra trabajando.