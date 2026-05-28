Topa llega a Santiago del Estero y Diario Panorama sortea entradas para su nuevo show

El artista infantil presentará “Topa, un mundo de colores” en el Teatro 25 de Mayo. Los lectores podrán participar por entradas a través de la cuenta oficial de Instagram de El Portal Líder en Información.

Hoy 10:00

Topa llega a Santiago del Estero con su nuevo espectáculo “Topa, un mundo de colores”, una propuesta pensada para disfrutar en familia con canciones, personajes y momentos de emoción.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El show se realizará el 31 de mayo a las 17.30 en el Teatro 25 de Mayo, ubicado en Avellaneda 373, con apertura de puertas prevista para las 16.30. Las entradas online tienen un valor desde $15.000 y pueden adquirirse a través de norteticket.com. Además, desde la organización informaron que a partir de los 2 años se abona entrada.

En esta oportunidad, Diario Panorama sortea entradas para que las familias santiagueñas puedan disfrutar del espectáculo. La participación será a través de la cuenta oficial de Instagram, donde estarán detalladas todas las condiciones.

“Topa, un mundo de colores” propone un reencuentro con el público que acompañó al artista durante años y también con nuevas generaciones que disfrutan de sus canciones, juegos y mensajes positivos.

El espectáculo contará con personajes como Mario, el Dino Bebé, y Pinto el Cartero, quienes acompañan una historia cargada de humor, ternura e imaginación.

Con más de 30 años de trayectoria, Diego Topa continúa consolidando su vínculo con las familias a través de una propuesta que combina música, baile, emoción y valores para las infancias.